"Чем помогать, закончи свою войну" Трамп о посредничестве Путина между США и Ираном

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 30 апреля

01:06 Владимир Путин впервые прокомментировал удары по Туапсе, жители Самарской области возмущены рекомендациями прятаться в подвалах

02:42 Путин в разговоре с Дональдом Трампом выступил за перемирие с Украиной на время празднования Дня Победы

05:30 Трамп предпочел бы, чтобы Путин закончил войну в Украине, чем помогал как посредник в переговорах США с Ираном

06:13 Сенатор Том Тиллис о политической игре Путина и взаимосвязи конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке

09:03 Пит Хегсет выступил на слушаниях в Конгрессе по результатам операции «Эпическая ярость»

11:55 Глава ФРС Джером Пауэлл предрек высокую инфляцию из-за роста цен на нефть

13:38 Власти Великобритании признали терактом нападение на членов еврейской общины в Лондоне

15:16 Международная федерация по правам человека выпустила доклад о наёмниках в армии РФ

20:34 Споры в Украине по поводу участия в ненасильственных акциях протеста на оккупированных территориях

26:32 Международный день джаза