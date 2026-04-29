Короткими перебежками? Парад Победы пройдет в "усеченном" формате

Парад Победы на Красной площади в Москве. 9 мая 2025 года
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 29 апреля
Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 29 апреля

01:15 Кремль подтвердил, что парад Победы в Москве в этом году пройдет без бронетехники

02:44 Польский журналист Анджей Почобут и российский археолог Александр Бутягин освобождены в рамках обмена заключенными при посредничестве США

09:08 Предполагаемые последствия выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК

15:35 Дональд Трамп планирует долгую блокаду Ирана. Израиль продолжает операцию против «Хезболлы»

17:15 Почему кризисная группа «СК SOS» требует отстранить президента "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева от участия в платформе российских демократических сил при ПАСЕ

Выступления короля Великобритании Карла III в Конгрессе США и на банкете в его честь в рамках государственного визита британского монарха в Соединенные Штаты

    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

