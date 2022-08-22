Чемпион НБА намерен освободить заключённую Грайнер – он едет в РФ

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман намерен добиться освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Российский суд приговорил её к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Родман планирует приехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Я постараюсь поехать на этой неделе", – заявил Родман. Он не уточнил, кто дал ему разрешение на поездку в Россию.

Анонимный источник в администрации президента США сказал NBC News, что Родман "скорее навредит, чем поможет". По его словам, администрация США сделала России "важное предложение". "Что-либо, кроме переговоров по установленному каналу, может усложнить усилия по освобождению", – пояснил чиновник.

В 2014 году Родман уже был в России, после поездки он назвал президента России Владимира Путина "классным парнем". Также Родман поддерживает отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В 2016 году заключённый в Северной Корее американец Кеннет Бэй благодарил Родмана за содействие его освобождению.