Чемпион НБА намерен освободить заключённую Грайнер – он едет в РФ

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман намерен добиться освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Российский суд приговорил её к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Родман планирует приехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.
"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Я постараюсь поехать на этой неделе", – заявил Родман. Он не уточнил, кто дал ему разрешение на поездку в Россию.
Анонимный источник в администрации президента США сказал NBC News, что Родман "скорее навредит, чем поможет". По его словам, администрация США сделала России "важное предложение". "Что-либо, кроме переговоров по установленному каналу, может усложнить усилия по освобождению", – пояснил чиновник.
В 2014 году Родман уже был в России, после поездки он назвал президента России Владимира Путина "классным парнем". Также Родман поддерживает отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В 2016 году заключённый в Северной Корее американец Кеннет Бэй благодарил Родмана за содействие его освобождению.
- В начале августа 2022 года суд в Химках признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и приговорил её к девяти годам колонии. Баскетболистка обжаловала приговор.
- Россия и США обсуждают обмен Грайнер и другого американца Пола Уилана, также осуждённого в России, на россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон предлагает к обмену россиянина Виктора Бута, приговорённого к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам. Агентство Bloomberg сообщало, что Москва настаивает на обмене только Грайнер на Бута или двух человек на двух.
- Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево. В её сумке нашли гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.
- Грайнер выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры.
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