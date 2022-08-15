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Баскетболистка Бриттни Грайнер обжаловала свой приговор

Бриттни Грайнер в суде

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер на фоне сообщений о возможном обмене заключенными 15 августа подала апелляцию на вынесенный ранее приговор - суд в подмосковных Химках признал её виновной в контрабанде наркотиков и приговорил к девяти годам колонии.

Грайнер была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля. Она прилетела в Россию, чтобы играть за екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК. На таможне в её багаже были обнаружены капсулы для электронной сигареты с гашишным маслом. Это вещество легально в некоторых штатах США, но не в России. Спортсменке было предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков без цели сбыта.

Грайнер признала, что капсулы принадлежали ей, но сказала, что это была "честная ошибка": она не знала, что вещество запрещено к провозу в Россию. Защита Грайнер предоставила суду документы, подтверждающие, что в США гашишное масло легально продается по рецепту врача, и сам рецепт на имя Грайнер.

США в мае признали задержание Бриттни Грайнер неправомерным и передали её дело специальному посланнику президента США по делам заложников.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в конце июля заявил, что США ведут переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о возможном обмене Грайнер на кого-либо из россиян, осужденных американским судом. В качестве кандидатов называли Виктора Бута, который отбывает в американской тюрьме наказание за торговлю оружием, а также бывшего американского военнослужащего Пола Уилана, приговоренного в 2020 году к 16 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Канал CNN также сообщал, что Москва настаивает на включении в обменный список россиянина Вадима Красикова, в 2021 году приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

  • 31-летняя Бриттни Грайнер - одна из самых известных баскетболисток мира. Она чемпионка двух олимпиад и шесть раз собирала полный комплект призов американской Национальной женской ассоциации баскетбола (WNBA).

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