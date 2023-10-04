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Чемпионат мира по футболу-2030 пройдёт сразу в трёх странах

Иллюстративное фото

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, где состоится чемпионат мира по футболу в 2030 году. Хозяйками станут три страны-соседки: Испания, Португалия и Марокко. Заявку на проведение чемпионата они подавали вместе.

При этом откроется чемпионат в Латинской Америке: первые три матча будут сыграны в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Таким образом ФИФА отметит столетие чемпионата, который впервые прошёл в 1930 году в столице Уругвая Монтевидео.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что проведение юбилейного чемпионата в шести странах на трёх континентах – в Европе, Африке и Латинской Америке, – должно "оставить уникальный след и объединить весь мир вокруг этого события".

Чемпионат состоится в июне-июле 2030 года. В 104 матчах будут соревноваться команды из 48 стран.

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