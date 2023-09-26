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Бывший игрок украинской футбольной сборной обжаловал в суде в Лозанне лишение наград за жизнь в России

Анатолий Тимощук на стадионе в Донецке во время Чемпионата Европы по футболу-2012

Рекордсмен по числу игр за сборную Украины по футболу Анатолий Тимощук обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне с жалобой на лишение его титулов футбольной федерацией страны. В марте 2022 года федерация лишила его трёх титулов чемпиона Украины, трёх титулов обладателя кубка и одного суперкубка и исключила из реестра игроков национальной команды за то, что он продолжил работать в России после февральского вторжения в Украину.

44-летний Тимощук — бывший полузащитник донецкого "Шахтёра", мюнхенской "Баварии" и санкт-петербургского "Зенита", один из самых титулованных футболистов в современной истории украинского футбола. Он работает ассистентом главного тренера в "Зените". В футбольной федерации Украины заявили, что оставшись в Петербурге после начала войны и не выступая против неё публично он сознательно нанёс ущерб имиджу украинского футбола.

"В то время как другой бывший клуб украинца, «Бавария» Мюнхен, публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб агрессора [Зенит]", — говорилось в сообщении федерации. Ему пожизненно запретили работать в украинском футболе и лишили выданной в стране тренерскую лицензию УЕФА высшего уровня, позволявшую ему работать в европейских клубах. Кроме того, федерация должна была обратиться к правительству с рекомендацией лишить спортсмена государственных наград и званий.

В январе Тимощук проиграл апелляцию в Контрольно-дисциплинарном комитете украинской федерации. Спортивный суд в Лозанне — последняя судебная инстанция, принимающая решения по конфликтам в спорте. В сообщении федерации говорится, что она готовит для суда свою позицию по этому вопросу.

В марте 2022 года депутаты родного Тимощуку Луцка лишили спортсмена звания почётного гражданина города. Он это и лишение спортивных титулов публично не комментировал.

  • В декабре украинские СМИ со ссылкой на российский сайт Sport24 публиковали заявления от лица Тимощука, в которых тот заявил, что не комментирует войну, потому что считает, что в ней "не всё однозначно". Первоисточник позднее удалил материал, сайт Sports.ru утверждал, что спортсмен такого не говорил.

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