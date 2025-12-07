Через заднюю дверь. Галина Сидорова – о секретных миссиях

Модник Путин нынче переодевается по нескольку раз на дню. То он в привычном Brioni перед заморскими визитёрами, которых его международный помощник Ушаков во время пресс-подхода не слишком любезно нарёк "этими двумя людьми". То в обличье "генералиссимуса" внимает лжи своих генералов, в который раз "захвативших" Покровск и Волчанск.

Переодевания Путина – своего рода камуфляж, приспособленный к обновлённой политической повседневности, штрих к образу стареющего диктатора, призванный показать городу и миру, что он ещё о-го-го. С Украиной – "аккуратненько", "хирургически", мол, вообще – "не война в современном смысле", а вот с Европой – всем покажем, готовы воевать прямо сейчас.

У России, как в начале ноября поведал главный дипломат Лавров (по некоторым источникам, приболевший, по другим – временно снятый с "американского пробега") два союзника – армия и флот; не иначе как примерил тапки министра обороны. Я бы добавила в эту компанию третьего – ФСБ вкупе с ГРУ, которые всё чаще заявляют о себе громче, чем, наверное, им бы хотелось. В течение 2024 года в одной только Великобритании в шпионаже обвинили 14 человек, больше, чем за предыдущие девять лет. Семеро уже осуждены. Буквально на днях разоблачили очередного – бывшего военного Росса Катмора. Украина обвиняет его в участии в серии политических убийств.

Впрочем, несмотря на провалы, к шпионским миссиям у Путина в силу его первой и основной специальности – особое отношение. С неменьшим энтузиазмом включился он и в неформальный переговорный трек, предложенный новой американской администрацией: всё, что покрыто флёром таинства, интриг, Путину явно ближе и уж точно интереснее, чем скучные дипломатические посиделки. Хотя что до секретности, она здесь скорее мнимая. Возможно потому, что дипломаты нетрадиционные. Спецпосланник Стив Уиткофф, инвестор и застройщик, адвокат и филантроп, но самое важное – старый друг Дональда Трампа, это его шестой визит к Путину с начала года. Джаред Кушнер – инвестор, основатель компании Affinity Partners, но главное – зять Трампа, приложивший руку к тому самому многопунктовому "мирному плану", который уже успели разобрать по косточкам эксперты и журналисты.

При этом на "секретные миссии" или, как говорят на профессиональном жаргоне, "дипломатию задней двери" возлагаются большие надежды. В самом деле, разве не такие нестандартные подходы помогли с разрешением Карибского кризиса или с разрядкой 70-х?

Американцы ищут путь к миру. Россия зовёт к войне

В 70-е неформальные контакты с американской стороны налаживал вполне себе официальный Генри Киссинджер, единый в двух лицах – госсекретаря и советника президента Ричарда Никсона по национальной безопасности (как нынче Марко Рубио при Трампе), а его "напарником" был истинный гуру дипломатии Анатолий Добрынин (посол СССР в США с 1962 по 1986 год). Эти двое буквально "жили разрядкой" 24/7. Причём для Киссинджера такой, как сейчас бы сказали, трек был не единственным. Ему удалось (с ведома шефа, разумеется) наладить неформальные отношения и с тогдашним советским лидером. Леонид Брежнев приглашал американского госсекретаря поохотиться. Киссинджер не был фанатом, ему даже пришлось объяснять генсеку, стоя рядом на вышке для охоты на кабанов, что при его-то меткости кабан скорее умрёт от сердечного приступа. Но как истинный дипломат замечал при этом, что всегда готов поучаствовать в качестве советника. История умалчивает, сколько кабанов отдали жизни за дело мира и разрядки – в отличие от Киссинджера, Брежнев был хорошим стрелком, но госсекретарь услышал много неохотничьих рассказов из жизни своего собеседника, в котором, как он позже вспоминал, именно в тех разговорах разглядел "проблески человечности". Как бы там ни было, дело сдвинулось, начался новый этап разоружения.

Норман Казинс, многолетний редактор Saturday Review подружился с предшественником Брежнева Никитой Хрущевым. Они встречались в Москве и Пицунде, на даче генсека. Там в перерывах между прогулками, бадминтоном и семейными посиделками – однажды Хрущёв даже позировал для фото в большой медвежьей шубе, развлекая дочерей Казинса, – обсуждались вполне серьёзные проблемы: по поручению президента Джона Кеннеди Казинс готовил почву для заключения Договора о частичном запрете испытаний ядерного оружия. Подписание состоялось в 1963 году.

Ну а в момент кульминации Карибского кризиса недоверие между руководством СССР и США было настолько велико, что в какой-то момент ключевыми переговорщиками оказались корреспондент телекомпании ABC News Джон Скали и резидент КГБ в Вашингтоне Александр Фомин (настоящее имя –Александр Феклисов; впоследствии он напишет несколько книг воспоминаний, а в его честь выпустят почтовую марку). Они были хорошо знакомы. 26 октября 1962, когда мир оказался буквально в шаге от ядерной войны, Фомин, выполняя поручение советского правительства, попросил Скали узнать у его высокопоставленных друзей в госдепе, заинтересованы ли те в дипломатическом решении и предупредить, что в случае вторжения американцев на Кубу СССР может нанести ответный удар в другом районе мира. Скали получил соответствующие инструкции и буквально через несколько часов на новой встрече с Фоминым обсудил с ним возможный вариант выхода из кризиса для передачи "наверх": удаление советских ракет с Кубы в обмен на снятие блокады с острова и публичный отказ от вторжения. В результате Белый дом известил Фиделя Кастро через посольство Бразилии, что в случае вывода наступательных вооружений с Кубы "вторжение будет маловероятно". Мир был спасён.

Любитель интриг, а также истории, Путин с явным удовольствием воспринял идею прибегнуть к опыту недавнего прошлого. Но есть нюанс: неформальные переговоры, разного рода секретные миссии успешны, если обе стороны стремятся достичь общей цели. В нашем случае этого нет и в помине. Американцы ищут путь к миру. Россия зовёт к войне. Трамп вряд ли хочет, чтобы его сравнивали с Чемберленом, сдавшим Чехословакию. И очевидно не хочет, чтобы Китай последовал примеру России в отношениях с Тайванем. Путин же балансирует на канате, не желая рассориться с Трампом, но стремясь остаться при этом не только при своих, но и при чужих в придачу.

К тому же, успешные секретные миссии как правило были парными, осуществлялись представителями двух противоборствующих сторон. В данном случае горячую войну ведёт напавшая на Украину Россия. Секретные дипломатические операции – американский посредник, временами "подмигивая агрессору". Украина как бы за кадром. Более того, нынешний куртуазный обмен приветами и сигналами через "заднюю дверь" Путина вполне устраивает, потому как совершенно не мешает ему творить очень страшные дела: убивать украинцев, разрушать сложившуюся систему международного права и натравливать друг на друга всех своих западных "партнёров-противников".





Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель



