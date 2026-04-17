Черниговская ТЭЦ приостановила работу после российского удара. Об этом сообщается на сайте горсовета Чернигова.

Потребители коммунального предприятия "Теплокоммунэнерго" остались без горячей воды. "Точные сроки восстановления устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки", – говорится в сообщении.

Глава областной администрации Вячеслав Чаус отметил, что российские войска с начала недели активизировали удары по Чернигову. По его словам, этой ночью город атаковали десятки дронов, целью ударов были объекты критической инфраструктуры. Обесточены шесть тысяч абонентов, на одном из объектов произошел масштабный пожар.

В ночь на 17 апреля Россия выпустила по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 172 дрона. Из них силы ПВО сбили 147 беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на 17 апреля, по данным Минэнерго Украины, из-за российских атак без электроснабжения остаются часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.