"Черный день в истории Верховного суда Украины". Дело Князева

15 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали председателя Верховного суда Всеволода Князева во время получения им второй части взятки – первую он получил 3 мая – в размере 2,7 миллиона долларов. В ближайшее время суд определит ему дальнейшую меру пресечения. 16 мая пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву – теперь он досрочно потеряет должность руководителя, но останется судьей. Секретарь заседания ВС Украины Дмитрий Луспенчик, к которому временно перейдут полномочия председателя, заявил, что судьи шокированы" возможными коррупционными действиями его отдельных представителей" и назвал 16 мая "черным днем в истории суда".

Дело Всеволода Князева может стать одним из самых громких антикоррупционных расследований в истории независимой Украины. На фоне продолжающейся войны в украинском обществе звучат голоса о том, чтобы приговорить Князева к максимально возможному наказанию. Какой срок может получить Всеволод Князев, если его вина будет доказана в суде? И почему на вершине вроде бы реформированной системы украинского правосудия по-прежнему процветает коррупция?

Официальные данные НАБУ и САП

На брифинге 16 мая в Киеве, в котором участвовали директор НАБУ Семен Кривонос и представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП), были обнародованы новые факты о расследовании дела:

Глава Верховного суда Князев – один из двух задержанных, следственные действия – в частности, относительно других судей – продолжаются, о подозрении пока не сообщено ни одному лицу, однако "оно готовится и будет вручено" (по информации издания "Зеркало недели", после задержания Князева по этому же делу прошли обыски у еще 18 судей ВС Украины);

В целом речь идет о деятельности преступной группировки, которую руководители НАБУ и САП называют "бэк-офисом Верховного суда";

Предложение взятки касалось судебного решения Большой палаты Верховного суда в интересах собственника группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго (сам бизнесмен отверг обвинения в причастности к взятке главе Верховного суда. Ранее Большая палата ВС рассматривала дело о праве собственности на 40,19 процента акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад);

Дело против Князева возбуждено по двум статьям: о получении неправомерной выгоды (ст. 368, ч. 4 Уголовного кодекса Украины) и о предложении или обещании получения такой выгоды (ст. 269, ч. 4 УКУ), санкция предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

История Всеволода Князева

25 мая Всеволоду Князеву исполнится 44 года. Он родился в Николаеве, получил дипломы Николаевского Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова и Одесской национальной юридической академии. В начале 2000-х начал заниматься адвокатской деятельностью. Работал юрисконсультом, адвокатом, преподавал в Национальном университете кораблестроения в Николаеве. С 2013 года – судья Николаевского областного административного суда, а с 2015 по 2017 год – председатель этого суда. С ноября 2017 года – судья Верховного суда Украины и секретарь Палаты ВС. В октябре 2021 года Князева избрали на четыре года председателем Верховного суда и 1 декабря 2021-го он вступил в должность.

До полномасштабного российского вторжения руководитель ВС получал заработную плату в размере более 500 тысяч гривен в месяц (около 19 тысяч долларов США по курсу на тот момент). В феврале 2023 года в интервью Hromadske Князев рассказал о конфликте с представителем Офиса президента Украины Андреем Смирновым. Известно также, что Верховный суд отменил несколько решений главы государства Владимира Зеленского.

Дело Князева – тест для антикоррупционных органов

Что означает для Украины коррупционное дело досрочно теряющего должность председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева? Об этом в беседе с Радио Свобода рассуждает киевский политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

– Ситуация беспрецедентная, потому что речь идет о главе Верховного суда Украины и очень крупной сумме взятки. Обвинение будет предъявлено не только ему, но, по всей видимости, и ряду других судей. Это самое громкое, самое высокое по статусу проявление борьбы с коррупцией в судебной системе страны. Безусловно, это дело будет иметь серьезные последствия для будущего нашей судебной системы, и эффект может быть неоднозначным. С одной стороны, возможно, оно станет прецедентом и многие судьи отныне будут побаиваться брать большие взятки. Хотя бы на какой-то период времени сдерживающий эффект, думаю, наверняка будет. С другой стороны, в политическом плане наблюдатели опасаются, что это может привести к уменьшению степени независимости Верховного суда. Сейчас такие высказывания у нас часто звучат, потому что ВС был наиболее независимой государственной институцией, причем не только в судебной системе, но, пожалуй, и в целом в структуре государственных органов Украины.

ВС был наиболее независимой государственной институцией, причем не только в судебной системе, но, пожалуй, и в целом в структуре государственных органов Украины

Будет ли такой статус у него сохраняться и дальше – пока вопрос открытый. Многое зависит от того, кто станет новым председателем Верховного суда – уже официальным главой, а не временным. И, естественно, все также зависит от того, как ВС будет действовать по политически противоречивым, неоднозначным темам. Повторюсь, если раньше очень было заметно, что ВС – независим, то сейчас никто из экспертов и политиков не может сказать, что будет дальше. Согласно информации, которая появилась в оппозиционных украинских СМИ, об обысках у Князева и других судей ВС на Банковой (улица в Киеве, где размещается Офис президента Украины. – РС) узнали только по факту самих обысков. Заранее никто из них не был уведомлен об этом. То есть обыски и задержание не были согласованы с президентской командой.

– Почему даже в реформированном Верховном суде с высокими зарплатами судей (до полномасштабного российского вторжения зарплата судей ВС составляла 400 тысяч гривен – около 15 тысяч долларов по курсу на то время. Однако после введения в стране военного положения в целях безопасности "субъектов декларирования" в Украине приостановили фиксацию доходов и обнародование сведений об имуществе чиновников и политиков, поэтому невозможно указать точный размер их зарплаты в данный момент. – РС) так и не удалось искоренить коррупцию?

– Повышать зарплаты судьям существенно начали еще двадцать лет назад. И самые высокие зарплаты – у членов Конституционного суда Украины (до российского вторжения в Украину оклад члена КСУ составлял 430 тысяч гривен – около 16 тысяч долларов по курсу на то время. – РС). Что касается реформы, необходимо восстанавливать некоторые институциональные элементы этой реформы, которые были заморожены во время войны. В первую очередь это касается электронного декларирования – отчета о своем имуществе и доходах.

И, как показывает практика, это один из самых мощных инструментов. По разным оценкам, в Украине уже проведено не менее 4–5 судебных реформ. Однако структурные изменения не решили главную проблему – масштабную коррупцию. В начале 2000-х годов произошли очень качественные негативные трансформации, когда коррупция в украинских судах стала обыденным явлением, а уровень взяток, незаконного обогащения судей стал просто огромным. Чтобы только зайти к главе районного суда – лишь для начала решения вопроса, требовалось сто тысяч долларов, а дальше нужно было платить уже за конкретное решение.

Как только ввели электронное декларирование доходов и имущества – более тысячи судей уволились, некоторые досрочно. Эти судьи не хотели декларировать свое имущество, потому что не могли подтвердить законность его получения

После 2014 года в Украине провели только частичную судебную реформу. Антикоррупционная форма в принципе дала толчок к улучшению ситуации. Например, как только ввели электронное декларирование доходов и имущества – более тысячи судей уволились, некоторые досрочно. Эти судьи не хотели декларировать свое имущество, потому что не могли подтвердить законность его получения. Однако как только стало понятно, что за незаконное обогащение никого сажать за решетку не будут – все вернулось на круги своя, вновь начались игры с утаиванием доходов и имущества. Более того, как раз через судебную систему началась контратака на антикоррупционную реформу. В частности, через Конституционный суд Украины отменили нормы закона о незаконном обогащении (в феврале 2019 года КСУ признал неконституционной введенную в 2015-м в Уголовный кодекс Украины статью о наказании за незаконное обогащение чиновников. – РС). Эту норму в УК восстановили уже при президентстве Владимира Зеленского, которому пришлось войти в конфликт с Конституционным судом, пытавшимся торпедировать антикоррупционную реформу.

Что следует предпринять на данном этапе? Прежде всего, необходимо восстанавливать систему контроля за доходами чиновников, депутатов и судей в том числе. Многие этого опасаются. Один из антикоррупционных органов – Национальное агентство по предотвращению коррупции – недавно приступило к тщательному рассмотрению поданных ранее деклараций. И у ряда депутатов Верховной рады нашли нарушения. Наказания за это пока достаточно условные: одних – оштрафовали, другие – получили предупреждение, но это лишь первый шаг. И если для депутатов и судей будет существовать угроза открытия против них уголовных дел из-за незаконных доходов, такой механизм будет работать.

Еще один немаловажный момент – обновление судейского корпуса. Сейчас готовится восстановление работы органа, который будет заниматься отбором судей по конкурсу. Речь идет о Высшей квалификационной комиссии судей. Ко всему прочему у судей остаются большие искушения: когда им предлагают многомиллионную взятку, наверное, не каждый может устоять. Из судебной системы необходимо убрать всех, кто заражен коррупционными практиками. Если это удастся – тогда будет перелом ситуации. Акцент необходимо сделать прежде всего на завершении реформы, обновлении судейского корпуса, контроле над доходами и сомнительными решениями отдельных судей и судебных инстанций. И если все перечисленное будет происходить, то постепенно, шаг за шагом судебная система Украины будет оздоравливаться и избавляться от коррупции. Но одномоментно это не решить, мало только одних арестов судей и точечных уголовных дел. Необходима системная работа.

– Символом коррупции в Украине в конце 90-х годов стал Павел Лазаренко. Обвинения против него выдвинули после его отставки с поста главы украинского правительства. Но дело Князева – первый случай, когда за получение взятки с поличным поймали действующего главу Верховного суда. Теперь, говоря о борьбе с коррупцией в Украине, будут вспоминать в первую очередь дело Князева?

– Во-первых, дело Лазаренко в значительной мере развивалось за границей, а не в Украине. И это очень показательно. Во-вторых, чем закончилось это дело? США до сих пор так и не вернули Украине украденные Лазаренко деньги (Павел Лазаренко был премьер-министром Украины с 1996 по 1997 год. В 1999 году его задержали в аэропорту Нью-Йорка за попытку незаконного въезда на территорию США. Только в 2006 году суд Сан-Франциско приговорил Лазаренко к 97 месяцам тюремного заключения за отмывание денег. Украина и США долгое время вели так и не увенчавшиеся успехом переговоры о возвращении на счета украинского правительства более 200 миллионов долларов, арестованных на офшорных счетах экс-главы правительства Украины. – РС].

Лазаренко был отцом-основателем системной, технологической коррупции. Это была система откатов на высшем уровне. Сейчас возникла необходимость бороться с уже сложившейся системой коррупции, а Лазаренко – это ее зарождение, начальная фаза. Нынешнее дело Всеволода Князева – самое громкое, громче дела Насирова (в феврале 2023 года Специальная антикоррупционная прокуратура Украины завершила следствие по делу бывшего главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его советника, подозреваемых в получении неправомерной выгоды в размере более 722 миллионов гривен – около 28 млн долларов по курсу 2017 года, когда началось расследование дела. Насиров сейчас остается под стражей, но может быть освобожден до суда под рекордный залог в 522 миллиона гривен – более 14 миллионов долларов по нынешнему курсу. – РС]. Дело Князева будет своеобразным тестом для новых руководителей антикоррупционных органов Украины, – убежден глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.