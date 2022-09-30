"Изменить ход этой войны уже нельзя". Киев отвечает на аннексию

На фоне предполагаемого окружения украинскими войсками города Лимана на севере Донецкой области президент РФ Владимир Путин в пятницу, 30 сентября, объявил об аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой и части Херсонской и Запорожской областей. В это время в Киеве президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Ставки верховного главнокомандующего. Затем состоялось срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью агентству Associated Press, что решение Кремля об аннексии новых украинских земель ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит все свои территории военным путем: "Наши действия зависят не столько от того, что думает или хочет РФ, сколько от военного потенциала, который имеет Украина. Надо вернуть все захваченные земли, иначе Россия почувствует, что имеет право шантажировать весь мир".

О реакции Украины и Запада на новую аннексию Россией украинских территорий рассуждает украинский политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко:

– Существует политико-дипломатический алгоритм реагирования, который был разработан после аннексии Россией Крыма. Этот алгоритм в Киеве начали задействовать заранее – еще до проведения так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины. И многие международные организации и ряд стран на разном уровне заявили, что не будут признавать эти фиктивные референдумы и, соответственно, сам факт аннексии. Это, кстати, прекрасно понимают и в Кремле.

Наш ответ на пропагандистский спектакль Москвы – окружение российских войск под Лиманом

Вторая часть этого алгоритма – санкции. Прежде всего, персональные санкции в отношении всех участников незаконных действий и всех, кто причастен к аннексии этих территорий, а также экономические и политические санкции Евросоюза, США и в целом стран Запада. ЕС уже объявил о восьмом пакете ограничительных мер в отношении РФ, о санкциях начинают объявлять и отдельные государства. А Украина, в отличие от 2014 года, реагирует более жестко и, на мой взгляд, наиболее эффективным путем – военным. Наш ответ на пропагандистский спектакль Москвы – окружение российских войск под Лиманом и продолжение освобождения оккупированных территорий. Тем самым Украина демонстрирует и Москве, и международному сообществу, что для нас не имеют никакого значения эти незаконные решения Кремля.

– Реакцией Киева на решение Кремля об аннексии можно считать и заседания Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны Украины?

– На этих заседаниях определён набор мер, которые будут приняты в перспективе. Повторю, на пропагандистский спектакль Москвы Украина ответит военным путем. Будут приниматься решения по дальнейшему освобождению оккупированных Россией территорий, и думаю, что власти будут готовиться к дальнейшим действиям. На упомянутых заседаниях, очевидно, рассматривался и сценарий реагирования на возможность применения Россией тактического ядерного оружия. Полагаю, однако, что в ближайшие месяцы это пока неактуально. Путин будет пытаться добиться своих целей на поле боя в Украине за счет мобилизации, а своих целей против Запада – гибридным путем. Киев в этом будет координировать свои действия с западными партнерами. И один из возможных ответов на нынешние действия Кремля – увеличение поставок оружия Украине странами Запада, чтобы показать, что Вашингтон и Брюссель поддерживают освобождение оккупированных территорий. Мне кажется, что по отдельным видам вооружений будут сигналы, что в случае необходимости их предоставят – для ответа России на возможное использование тактического ядерного оружия.

Путин будет пытаться добиться своих целей на поле боя в Украине за счет мобилизации, а своих целей против Запада – гибридным путем

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после новой аннексии в принципе невозможны мирные переговоры и любой диалог с Россией. С чем вы связываете перенос заседаний Государственной Думы и Совета Федерации РФ, на которых должны быть окончательно одобрены решения о псевдореферендумах и приеме в состав РФ новых территорий, с 30 сентября на 3 и 4 октября соответственно?

– То, что российские власти решили окончательно оформлять эти решения на следующей неделе, очевидно, связано с их желанием приблизить их к юбилейной дате. 7 октября Путину исполнится 70 лет, и надо Владимиру Владимировичу сделать подарок. А само решение уже запущено, и даты не имеют какого-либо принципиального решения – ни для нас, ни для общей военно-политической ситуации. Касательно переговоров – необходимо принимать во внимание позицию Украины. Главное последствие происходящего сейчас в Москве заключается в том, что теперь война станет бескомпромиссной. Исчезают последние шансы и варианты для мирных переговоров, урегулирования военного конфликта. Остается лишь один путь – военный.

Но теоретически переговоры возможны, при тех или иных обстоятельствах – если война затянется надолго и если Путин воздержится от каких-то крайних действий, соответственно, как и мы. Потому что ответом на крайние действия Путина с нашей стороны будет тотальная война против России на ее территории. Если война затянется – теоретически возможно замораживание конфликта: полное, частичное, оформленное в виде какого-то соглашения о прекращении огня, или нет. Пока этот вариант маловероятен, но, повторюсь, теоретически возможен.

Мы не можем признать эти территории российскими, а РФ самим фактом аннексии показывает, то она не собирается возвращать эти территории Украине

Однако ни о каком мирном урегулировании пока не может идти речь, потому что исчезает основа для какого-либо компромисса. Мы не можем признать эти территории российскими, а РФ самим фактом аннексии показывает, то она не собирается возвращать эти территории Украине. В этом плане ситуация абсолютно тупикова. И война, действительно, становится бескомпромиссной. Переговоры могут пройти касательно решения конкретных вопросов, например, ради обмена пленными, договоренностей по дальнейшему экспорту украинского зерна, обеспечению зоны безопасности вокруг контролируемой российскими военными Запорожской атомной электростанции, но не по вопросу прекращения войны, – убежден политолог Владимир Фесенко.

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев уверен, что после новой аннексии и продолжения войны против Украины Россию будет ожидать полная изоляция:

– ​Надеюсь, что реакция США и их союзников на новую аннексию Россией украинских территорий будет адекватной. Прежде всего, это тот инструментарий, который страны Запада уже используют против России – усиление санкций, о чем заявляют сейчас и Вашингтон и Брюссель, а также увеличение военной помощи Украине. Причем не только увеличение количества оружия и военной техники, но и их номенклатуры. Может быть, такие решения Кремля сподвигнут Запад передавать украинской армии современные танки и тактические дальнобойные ракеты ATACMS (Army TACtical Missile System – "Армейский тактический ракетный комплекс", с дальностью поражения целей более 300 км).

Сам Путин закрывает возможность для диалога

Что касается реакции президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о невозможности каких-либо переговоров с Владимиром Путиным после аннексии новых украинских территорий, то она вполне логична. Сам Путин закрывает возможность для диалога. Как можно садиться с ним за стол переговоров, если они объявляют наши территории своими? И это прекрасно понимает Кремль. Именно поэтому, очевидно, заседание Совета Федерации, на котором объявят о вхождении в состав России оккупированных украинских областей, перенесли на 4 октября. Хотя ранее в СМИ появлялась информация, что сенаторы планировали провести внеочередную встречу 30 сентября. Перенесла свое заседание по этому вопросу на 3 октября и Госдума РФ. Это сделано, полагаю, для того, чтобы склонить Киев к переговорам на условиях Москвы – что нереально, поэтому что мы никогда не пойдем на отказ от своих территорий.

– Администрация Владимира Путина, как утверждают некоторые российские СМИ, в частности, издание "Медуза", все еще надеется на проведение переговоров с Западом для решения украинского вопроса. Возможны ли они, по Вашему мнению?

– Полагаю, что именно на это направлен ядерный шантаж Путина. Но шантаж уже не с использованием захваченной российскими военными Запорожской АЭС, а непосредственно угрозой применения тактического ядерного оружия. Путин пытается убедить Запад, что он настолько сумасшедший, что готов применить ядерное оружие против Украины – но на позицию Запада эти угрозы никак не повлияли. Скорее, наоборот, после этих угроз можно говорить об усилении поддержки Украины ее западными партерами. А во-вторых, даже если позиция каких-то отдельных стран Запада пошатнётся и они попытаются надавить на Украину с целью заставить ее сесть за стол переговоров с Москвой, и договариваться о мирных соглашениях на неприемлемых для украинских властей условиях, это не будет иметь никакого эффекта. Потому что для нас, повторю, неприемлемо отказываться от каких-либо своих территорий – ни от Крыма, ни от оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

– Если все же Владимир Путин отдаст приказ о нанесении удара по Украине тактическим ядерным оружием, как ответит Вашингтон, страны НАТО, каковы будут последствия для России?

У США и в целом у стран Запада разработан сценарий реагирования на разные варианты развития событий

– У США и в целом у стран Запада разработан сценарий реагирования на разные варианты развития событий, в том числе конвенциональные ответы, то есть с использованием высокоточного конвенционального оружия (без применения оружия массового поражения). Об этом упоминал бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес. Например, это может быть уничтожение российского Черноморского флота, как предупреждение. И после этого удара последует ультиматум: либо Россия заканчивает войну, либо последуют другие шаги со стороны США и их союзников. Не уверен, что в ответ на нанесение Россией тактического ядерного удара по Украине будет также применено ядерное оружие, потому что это будет мировая ядерная война.

Сложно давать прогнозы относительно возможного развития событий, но, судя по тому, как ведут себя наши западные партнеры, точно не будет сдачи позиции Украины. Не будет того, что после удара России по Украине наши власти заявят о готовности к переговорам с Москвой. Скорее всего, в этом случае будет усилена эскалация и приняты симметричные или асимметричные ответные меры. По неофициальным каналам Кремль уже проинформирован Вашингтоном о последствиях в случае нанесения ядерного удара по Украине. Из того, что мы слышим по этому поводу публично, и это очень важно: США заявляют, что использование ядерного оружия повлечёт катастрофические последствия для Российской Федерации. И ответные меры могут быть не только военного характера, но и экономические, дипломатические, то есть речь уже будет идти о полной изоляции Российской Федерации.

Мы не знаем достоверно, что произошло в ночь на 26 сентября с проходящими по дну Балтийского моря из России в Германию газопроводами "Серверный поток-1" и не введённым в эксплуатацию, но заполненным газом "Северным потоком-2" (в Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов – следствие умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии – РС), но это точно не в пользу РФ – потерять три ветки трубопроводов из четырех. Это очень ощутимо и болезненно для России. Возможно, что-то похожее, но более жесткое будет сделано в ответ на нанесение Россией ядерного удара по Украине, – считает депутат Верховной рады Егор Чернев.

29 сентября президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал инциденты на газопроводах "Северный поток" "беспрецедентной диверсией, по сути – актом международного терроризма" и сообщил, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН. Однако, отмечает эксперт украинского Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара, звучат предположения, и не только в Украине, что за повреждением трех линий "Северного потока" все же может стоять сама Россия:

– Конечно же, необходимо дождаться результатов официального расследования инцидентов в Балтийском море, чтобы делать окончательные выводы. Но если отвечать на вопрос, кому это выгодно, то в значительной мере выгодно РФ, в качестве провокации. Достаточно жестко ответили на эти инциденты и Евросоюз, и НАТО, поскольку это критически важная для ЕС инфраструктура, которая должна быть сохранена, несмотря на все ограничения, введенные европейцами относительно российского газа. Я больше склоняюсь к версии, что это умышленные действия российской стороны. Напомню, что в этой морской акватории ранее были перерезаны подводные кабели в Норвегию (в публикации издания The Drive утверждалось, что РФ может быть причастна к повреждению подводных кабелей морской обсерватории Лофотен-Вестеролен у побережья Северной Норвегии осенью 2021 года – РС). Известно, что Россия давно разрабатывала различные сценарии на случай глобального конфликта с Западом, включая вывод из строя подводных оптово-волоконных кабелей, чтобы нанести максимальный вред. Поэтому, скорей всего, повреждение своих же трубопроводов на дне Балтийского моря – также один из российских сценариев.

Киев не исключает вероятность применения Россией на украинской территории тактического ядерного оружия

Касательно ядерной угрозы – Киев не исключает вероятность применения Россией на украинской территории тактического ядерного оружия. Хотя такое развитие событий на данный момент – маловероятно. В первую очередь такая угроза Москвы адресована некоторым европейцам, слабым звеньям ЕС. Думаю, что в Берлине четко прочитали этот месседж. И от этого зависит дальнейшая поддержка Украины, в частности, передача нам современных немецких танков и других вооружений. В целом, полагаю, ответ будет сильным, даже если Россия нанесет по Украине удары минимальными ядерными боезарядами. Но использование ядерного оружия не приведет к капитуляции Украины. И в этом случае очень жесткой будет реакция Вашингтона. Ответ США вряд ли будет симметричным, но, тем менее, повлечет за собой иметь катастрофические последствия для России. Например, произойдет разгром всех российских группировок на оккупированных украинских территориях, включая Крым.

– Можно ли полагать, что самый большой вызов для украинской армии после аннексии Россией новых территорий и мобилизации в России – возможность открытие второго фронта со стороны Беларуси?

– Россия уже не сможет кардинально изменить ход этой войны, даже если белорусская армия присоединится к российской. На месте беларусов я хорошо бы подумал – есть ли им смысл ввязываться в братскую войну с Украиной? Если Путин запустит такой сценарий – это приведет к концу режима Александра Лукашенко. Украина до этого времени не наносила ударов по белорусской территории. Но если Беларусь вступит в войну, то таких ограничений уже не будет. США недавно подтвердили, что есть ограничения на применение американского оружия в отношении российской территории, за исключением оккупированных РФ территорий. Но это касается, как заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, исключительно ракетных систем HIMARS. Учитывая, что Беларусь не является российской территорией, в отношении ее нет никаких ограничений относительно использования HIMARS, не говоря уже о других наших видах вооружений.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля беларусы видели их госпитали, переполненные российскими раненными. Поэтому в Минске, прежде чем принять решение, должны хорошо подумать и понять, что изменить ход этой войны невозможно. Они могут запрыгнуть на тонущий корабль – и вместе с российской армией пойти ко дну, – считает эксперт украинского Центра оборонных стратегий Александр Хара.