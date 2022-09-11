Черногория рассматривает вопрос введения виз для россиян

Министр иностранных дел Черногории заявил о необходимости присоединиться к ограничениям на въезд для граждан России. Если правительство поддержит министра, Черногория может ввести визовый режим для граждан России. Об этом сообщает агентство Dan.

С 2008 года россияне могут въезжать в Черногорию без визы и находиться на территории страны до 90 дней. Как отмечает Dan, число российских туристов летом 2022 года увеличилось с 41 802 до 48 193 человек по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Предложение МИД Черногории поступило на фоне приостановки с 12 сентября упрощённого визового режима Евросоюза с Россией. Теперь процесс получения визы потребует больше времени и документов, а визовый сбор увеличится 35 до 80 евро. Еврокомиссия рекомендовала консульствам не выдавать россиянам долгосрочные многократные шенгенские визы.

В МИД Черногории отметили что страна является партнёром Евросоюза и должна полностью присоединиться к ЕС в этом решении.

Кроме того, стало известно, что власти Португалии отклонили все 10 заявок от россиян на "золотую визу" – вида на жительство в обмен на инвестиции в размере 280 тысяч евро. Все прошения были поданы в конце февраля.

"Золотой визой" в Португалии обладает 431 гражданин России. Семеро из них подавали заявки в начале 2022 года.

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