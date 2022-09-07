Венгрия отказалась от требования снять санкции с российских олигархов

Венгрия отказалась от требования исключить трёх российских олигархов из санкционного списка и поддержит режим санкций ЕС в отношении Москвы. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.
Собеседники отметили, что на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе 7 сентября представители Венгрии сообщили, что готовы поддержать продление санкций против российских бизнесменов еще на полгода. Вместе с тем Будапешт предупредил, что может вновь поднять вопрос перед вероятным продлением ограничений в отношении россиян в марте 2023 года.
По данным источников Радио Свобода Будапешт настаивал на удалении из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.
Усманов и Авен считаются прокремлёвскими олигархами. Евросоюз считает, что они имеют тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.
Рашников как владелец и глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) – одного из крупнейших российских налогоплательщиков и источников бюджета.
Решение о продлении санкций в отношении Москвы должно быть принято до 15 сентября. В ограничительном списке ЕС более 1200 физических лиц и более 100 компаний.
- Венгерского премьер-министра Виктора Орбана называют пророссийским политиком. Он критиковал позицию ЕС в отношении Москвы в связи с конфликтом вокруг Украины, заявляя, что вводимые санкции ударят по самому ЕС, но не ослабят Россию и не помогут Киеву. Венгрия, среди прочего, не одобрила западные военные поставки Украине через свою территорию.
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