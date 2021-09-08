В Чечне родные бывшего силовика объявили кровную месть критику Кадырова

В Чечне родственники бывшего сотрудника силовых структур Ахмеда Арсанукаева объявили кровную месть семьям оппозиционного блогера Хасана Халитова и его знакомого Рустама Наурбаева. Видео этого события появилось сразу в нескольких провластных аккаунтах в инстаграме. Об этом сообщает редакция Кавказ.Реалии.

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На опубликованных видео Арсанукаев вместе с поддержкой посещают дома родственников Халитова и Наурбаева и объявляет о запланированной мести старейшинам их семей. Ролики хорошо смонтированы и сняты, можно предположить, что при подготовке съёмки на старейшин оказывалось давление со стороны властей.

По утверждению Арсанукаева, Халитов и Наурбаев напали на членов его семьи в Турции, требуя от них на камеру высказать оскорбления в адрес чеченских властей. "То, что он сделал, ему не оставим. Почему вы не в курсе его деятельности, если весь мир знает про него, видит в телефонах [в интернете], как он выступает?" — говорит один из спутников бывшего силовика отцу Халитова. На видео угрожают так же дочерям блогера.

Во вторник Халитов рассказывал, что его 75-летнего отца и двух братьев задержали в Чечне и Москве и отвезли в отделение полиции в Ачхой-Мартане. Было ли это до или после съёмки видео с объявлением мести — не сообщается.