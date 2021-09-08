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В Чечне родные бывшего силовика объявили кровную месть критику Кадырова

В Чечне родственники бывшего сотрудника силовых структур Ахмеда Арсанукаева объявили кровную месть семьям оппозиционного блогера Хасана Халитова и его знакомого Рустама Наурбаева. Видео этого события появилось сразу в нескольких провластных аккаунтах в инстаграме. Об этом сообщает редакция Кавказ.Реалии.

На опубликованных видео Арсанукаев вместе с поддержкой посещают дома родственников Халитова и Наурбаева и объявляет о запланированной мести старейшинам их семей. Ролики хорошо смонтированы и сняты, можно предположить, что при подготовке съёмки на старейшин оказывалось давление со стороны властей.

По утверждению Арсанукаева, Халитов и Наурбаев напали на членов его семьи в Турции, требуя от них на камеру высказать оскорбления в адрес чеченских властей. "То, что он сделал, ему не оставим. Почему вы не в курсе его деятельности, если весь мир знает про него, видит в телефонах [в интернете], как он выступает?" — говорит один из спутников бывшего силовика отцу Халитова. На видео угрожают так же дочерям блогера.

Во вторник Халитов рассказывал, что его 75-летнего отца и двух братьев задержали в Чечне и Москве и отвезли в отделение полиции в Ачхой-Мартане. Было ли это до или после съёмки видео с объявлением мести — не сообщается.

  • Традиция кровной мести является незаконной в России, но до сих пор существует на Кавказе. В августе 2010 года в Чечне по инициативе президента Рамзана Кадырова была создана специальная комиссия для примирения кровников. При этом сам Кадыров и его ближайшие соратники, многие из которых имеют звания в российской полиции, публично объявляли кровную месть критикам власти и семьям подозреваемых в терроризме.
  • Ранее сообщалось, что в Турции несколько уроженцев Чечни объединились, чтобы обезопасить себя и своих земляков от угрожающих им сотрудников чеченских силовых структур и российских спецслужб. На днях созданный ими телеграм-канал сообщил об избиении в Турции сторонника Кадырова, долгое время служившего в неназванной силовой структуре Чечни.
  • За последние несколько лет в странах Европы произошло несколько резонансных убийств чеченцев, критиковавших Рамзана Кадырова. Совершены покушения на нескольких выступавших против него блогеров.

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