Управление по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкая Национальная разведывательная организация задержали шестерых иностранцев, подозреваемых в шпионаже. У них изъято оружие и патроны, как минимум у одного из задержанных найден российский паспорт.

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По данным телеканала Haberturk, операция по задержанию проводилась по двум адресам в Анталии и по трём в Стамбуле. У подозреваемых изъяты три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным целеуказателем, патроны к ним и к другому оружию.

На фотографии, распространённом Haberturk, видно, что у одного из задержанных изъят российский загранпаспорт. Турецкие власти пока что не сообщали о национальности подозреваемых.

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