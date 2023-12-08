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Время Свободы

14 крылатых ракет. Новые российские удары по городам Украины

Информационный дайджест "Время Свободы", 8 декабря

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Время Свободы – Темы дня 08.12.2023
by Радио Свобода

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Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле подтвердил выдвижение на новый президентский срок. Окончательный список кандидатов в президенты РФ еще не сформирован. Однако о своих амбициях пойти на выборы уже объявила ржевская журналистка Екатерина Дунцова;

Новые российские ракетные и артиллерийские обстрелы Украины, утром 8 декабря под ударами оказались Киевская и Днепропетровская области. Воздушные силы ВСУ заявили, что не менее 14 крылатых ракет удалось сбить;

Чем объясняется необычайная внешнеполитическая активность российского президента на этой неделе? И о чем Владимир Путин мог говорить с прилетевшим к нему в Москву президентом Ирана Ибрахимом Раиси?

После смерти Евгения Пригожина встал вопрос о том, как Россия будет поддерживать свое присутствие в африканских странах. Радио Свобода и проект All Eyes On Wagner рассказывают об одном примечательном российском дипломате, который теперь командирован в Центральноафриканскую Республику.

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