Государственный Главный радиочастотный центр предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете. Операторов связи и поставщиков продукции предложено обязать следить за возрастом зрителей. Потребители порно должны быть совершеннолетними, одним из способов подтверждения возраста предложено использование портала единых государственных услуг.

Об инициативе пишет газета "Коммерсантъ". По замыслу авторов предложения операторы должны ограничивать доступ к порно зрителям с неподтверждённым возрастом. Исполняющий обязанности руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов заявил газете, что использование используемой на "Госуслугах" единой системы идентификации и аутентификации является приоритетным, так как она обладает "юридической значимостью".

Сейчас российское законодательство не запрещает частный просмотр порно. При этом многие крупнейшие порносайты заблокированы в стране решениями судов. При этом производство и оборот порнопродукции в России запрещены. При этом понятие порнографической продукции в законодательстве чётко не определено. Главный радиочастотный центр предложил разделить продукцию на запрещённую и "не запрещённую законом".

Последнюю предложено определить как "натуралистическое изображение или описание половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия".