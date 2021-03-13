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Грани времени

Что увидел Путин в интернете, кроме порно, наркотиков и проституции? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Владимир Путин

В Москве силовики задержали участников форума независимых муниципальных депутатов. Путин атакует твиттер, на очереди YouTube и другие медиа-платформы. Власть берет под контроль просветительскую деятельность в школах и вузах, академики и деятели культуры – против. Отпуск в эпоху пандемии: список стран прилагается: Америка, Европа, Африка и Россия. Далеко – дорого, близко – сердито.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с политологом, президентом Фонда "ИНДЕМ" Георгием Сатаровым; с политиком Владимиром Рыжковым и с исполнительным директором Ассоциации туроператоров Майей Ломидзе.

Видеоверсия программы

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