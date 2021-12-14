Чиновники признали рождение детей намеренным ухудшением жилищных условий

В Санкт-Петербурге чиновники районной администрации посчитали, что рождение второго ребенка в семье может быть намеренным ухудшением жилищных условий. С такой аргументацией администрация отказала семейной паре в постановке в очередь нуждающимся в жилье. Об этом сообщает сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Семья с двумя детьми проживает в 30-метровой однокомнатной квартире. Они хотели встать в очередь нуждающихся в жилье и за счёт государственной поддержки получить квартиру, поскольку на каждого проживающего в квартире приходится по 7,5 метра жилой площади, а по действующим нормам должно быть не менее девяти.

"Было бы странно заподозрить семью в том, что они заводят ребенка исключительно из злонамеренных соображений о получении квартиры по договору социального найма. Но в администрации, видимо, расценили их действия именно так", – говорится в сообщении петербургского омбудсмена.

Прокуратура Петербурга посчитала незаконным решение районных чиновников, но сотрудники администрации не согласились с решением надзорного органа.

Глава семьи обратился в суд с требованием оспорить решение районной администрации.