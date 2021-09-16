МВД и МИД предложат 500 тыс россиян добровольно вернуться на родину

Чиновники из Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел должны убедить не менее 500 россиян, проживающих за рубежом, вернуться на родину. Такое постановление приняло правительство России, сообщает издание Finanz.

Сотрудники ведомств будут выезжать за рубеж группами и рассказывать российским эмигрантам о Государственной программе по содействию добровольному переселению. Она будет действовать с 2022 по 2030 год.

Правительство рекомендует чиновникам опираться на проекты региональных программ переселения и использовать для реализации проекта средства из федерального бюджета.

По данным Всемирного банка, на 2017 год за пределами России проживали 10,6 млн граждан. Это 7,4% от всего населения страны. Россия находится на третьем месте в мире по общему числу мигрировавших.

Больше 40% россиян в качестве причин, заставивших задуматься об эмиграции, называют лучшие условия жизни за рубежом и нестабильную экономическую ситуацию в своей стране. Почти каждый восьмой задумался об отъезде из-за отсутствия в России защиты от произвола властей и чиновников.