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Число беженцев из Украины в Польшу превысило 2 миллиона

Группа украинских беженцев в Польше

Число украинских беженцев, которых въехали на территорию Польши с начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля, превысило отметку в два миллиона, что уже больше населения столицы Варшавы.

Такие данные привела в пятницу государственная погранслужба Польши.

"Речь идёт в основном о женщинах и детях. Первые поляки, которые оказывают им помощь при пересечении границы, это сотрудники охраны. Часто большое значение для людей значат первые слова поддержки", - отмечают в погранслужбе.

По данным ООН, общее число беженцев из Украины с начала войны составляет примерно 3 миллиона 200 тысяч. Сколько из них, добравшись до соседней Польши, остались в этой стране, точно не ясно. Предположительно, многие в дальнейшем уезжают в третьи страны. К примеру, Чехия за три недели боевых действий в Украине приняла примерно 270 тысяч беженцев.

Украинцы прибывают также в Молдову, Румынию, Словакию, Венгрию. Reuters называют ситуацию самым быстро разворачивающимся на европейском континенте кризисом с беженцами со времён Второй мировой войны.

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