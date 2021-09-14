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Число экстремально жарких дней на Земле за полвека выросло вдвое

Количество чрезвычайно жарких дней на планете, когда столбик термометра поднимался выше 50 градусов по Цельсию, удвоилось с 1980-х годов. В течение последнего десятилетия такая жара в совокупности держалась почти месяц ежегодно, тогда как в предшествующие 30 лет этот показатель был равен примерно двум неделям. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на собственное исследование.

Анализ показал и рост в этот период максимальных температур: они повысились на полградуса по сравнению с долгосрочным средним значением с 1980 по 2009 годы. Где-то повышение было еще больше: на один градус выросли среднегодовые температуры в Восточной Европе, южной части Африки и Бразилии, а в Арктике и на Ближнем Востоке – более чем на два градуса.

Если нынешняя динамика сохранится, к 2100 году с "тепловым стрессом" столкнутся более миллиарда человек – вчетверо выше по сравнению с текущей цифрой, говорится в недавнем исследовании американского Университета Рутгерса. Такие температурные условия опасны для жизни людей, а также для целостности зданий, дорог и энергосистем, говорится в публикации британского издания.

Замглавы Института изменения окружающей среды Оксфордского университета доктор Фридерике Отто уверен, что такая динамика стала следствием бесконтрольного "сжигания ископаемого топлива".

В прежние времена случаи, когда температура поднималась до 50 градусов по Цельсию, происходили преимущественно на Ближнем Востоке и в регионах Персидского залива, однако недавно аналогичные уровни были зафиксированы в Италии и Канаде. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что география жары будет расширяться, и единственный способ остановить это – немедленно сократить промышленные выбросы.

В мае страны "Большой семерки" – крупнейших экономик мира – договорились в ближайшие годы прекратить государственное финансирование проектов, связанных с добычей традиционных энергоресурсов, а к 2050 году страны G7 решили практически полностью отказаться от использования нефти, газа и угля. Цель такой стратегии – ограничить рост глобальной температуры по всей планете на уровне 1,5 градуса по Цельсию.

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