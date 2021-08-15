«Они сгорели». Эфир в 18:05

В России этим летом – рекордные лесные пожары, горят леса от Карелии до Якутии. Что стоит за этой катастрофой – небывалая жара или человеческий фактор: непогашенные костры, палы травы, сжигание порубочных остатков? Почему Россия опять не готова к этому бедствию? И будет ли страна с каждым годом гореть все больше по мере глобального потепления?

Гость программы: Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Greenpeace России. Эфир в 18:05.

