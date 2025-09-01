Число первоклассников в России за два года сократилось на четверть

По данным правительства России, в начавшемся 1 сентября новом учебном году за парты в средних школах России сели около полутора миллионов первоклассников. При этом, как отмечает The Moscow Times, в 2024 году первоклассников было один миллион восемьсот тысяч, а в 2023-м — два миллиона.

Таким образом, за два года число детей, впервые пошедших в школу в России, сократилось на 25 процентов.

По данным Росстата, к маю 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,376 ребенка на женщину — это самый низкий показатель с 2006 года. За последние 10 лет коэффициент рождаемости упал на 22 процента.

В 2024 году в стране появилось на свет всего 1,222 млн младенцев — минимум с 1999 года. Это на 3,4 процента меньше, чем в 2023-м. В первом квартале 2025 года падение ускорилось: родились лишь 288,8 тыс. детей (минус 4% к аналогичному периоду прошлого года). The Moscow Times приводит слова демографа Алексея Ракши, который назвал нынешнюю демографическую ситуацию в России "антирекордом со времен XVIII–XIX веков".