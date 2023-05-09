Число погибших при пожарах в Курганской области превысило 20

Число погибших в результате природных пожаров в Курганской области возросло до 21, и может увеличится, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах.

Ранее во вторник агентство писало о 19 погибших и 13 жителях, получивших ранения различной степени тяжести. Свыше 900 человек эвакуированы.

В Telegram-канале правительства региона сообщалось со ссылкой на замгубернатора Курганской области Константина Ермакова, что семьям погибших при пожарах выплатят по 1 миллиону рублей. Пострадавшим и потерявшим имущество жителям также обещаны компенсации от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

На прошлой неделе на Урале обострилась обстановка с лесными пожарами. В Свердловской области действуют 65 природных пожаров, в Курганской в понедельник было 13 крупных очагов. Сгорели сотни строений в нескольких населенных пунктах.

На всей территории Курганской области действует режим ЧС. Наибольшее число жертв огня - в деревне Юлдус Шадринского района, сложная обстановка также в Кургане. Помимо этого пожары охватили Белозерский, Варгашинский, Кетовский и Далматовский районы. В МЧС утверждают, что к утру 8 мая спасатели локализовали большинство пожаров. Днём ранее в регион прилетел глава ведомства Александр Куренков, пишет РБК.

В понедельник сайт Сибирь.Реалии писал об одном погибшем при тушении пожара жителе Тюменской области, в деревне Красный Яр Нижнетавдинского района. Жители другого тюменского села, Успенка, сообщили редакции о срочной эвакуации детского дома и больницы. В Тюменской области с 7 мая действует режим ЧС. На 8 мая в регионе были зафиксированы 12 очагов в разных районах. В Тюмени из-за пожаров отменили некоторые праздничные мероприятия по случаю 9 мая.

8 мая режим ЧС ввели на территории Омской области, об этом сообщал губернатор Виталий Хоценко.

Серьёзные лесные пожары зафиксированы, по меньшей мере, в 18 российских регионах. Власти регионов и "Гринпис" заявляют, что огонь распространяется из-за сжигания травы и непотушенных костров.

С начала нынешнего года из-за природных пожаров в Курганской области возбудили семь уголовных дел против поджигателей. Региональное управление МЧС установило более 40 виновников крупных ландшафтных пожаров, говорится в сообщении ведомства. В Курганской области возбуждено также уголовное дело по статье о халатности. По данным Следственного комитета, должностные лица не приняли необходимых мер "для обеспечения безопасности в наступивший пожароопасный период".