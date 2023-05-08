Лесные пожары – в 18 регионах России, погибли семь человек

Ландшафтные пожары действуют сейчас как минимум в 18 российских регионах. В Тюменской и Курганской областях из-за них погибли семь человек.

В Курганской области погибли шесть человек, ещё 14 пострадали. Огонь уничтожил 42 дома. Губернатор региона Вадим Шумков призвал людей эвакуироваться, если возникнет угроза. В случае полной потери имущества пострадавшие получат по 50 тысяч рублей, пообещал он.

В Тюменской области при тушении пожара погиб 49-летний местный житель, травмы получили ещё два человека. В регионе сгорело не менее 124 строений. Там ликвидировали двенадцать пожаров, продолжается тушение ещё 23. В области ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили эвакуацию жителей нескольких населённых пунктов. От огня погибают и животные.

В посёлке Первомайский Свердловской области сгорели два склада с порохом. Пострадал пожарный, объявлена эвакуация местного населения. По сообщениям властей, причиной случившегося стали лесные пожары: в регионе их было 64. В Авиалесоохране утверждают, что это не так: наоборот, огонь движется в лес со стороны складов.

Также крупные лесные пожары зафиксированы в Омской, Челябинской, Амурской областях, в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области. Во всех этих регионах ввели режим чрезвычайной ситуации – на местах или на всей территории субъекта. В Забайкальском крае горит 60 тысяч гектаров сухой травы, огонь локализован. Тушение пожаров осложняется ветреной и тёплой погодой.

По данным Авиалесоохраны, к утру 8 мая в России действовало 154 лесных пожара. Власти регионов и "Гринпис" обвиняют в стихийном бедствии людей: пожары возникают из-за сжигания травы и непотушенных костров. В Курганской области возбуждено уголовное дело по статье о халатности.