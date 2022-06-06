Число пользователей VPN в России выросло в 15 раз с начала войны

Сервисами VPN для обхода блокировок в России начали пользоваться 24 миллиона человек, пишет газета Times. В феврале VPN использовали лишь 1,6 миллиона россиян.

При этом, по данным Mediascope, интернетом в России в апреле пользовались 97,5 млн россиян в возрасте от 12 лет. Это значит, что каждый четвертый россиянин использовал частную сеть или VPN, чтобы избежать проблем с доступом к заблокированным в России ресурсам.

Сейчас в России заблокированы более тысячи сайтов, включая Facebook и Instagram, крупные зарубежные СМИ и независимые российские издания. Хотя трафик на эти сайты упал, он не прекратился. Например, по данным РБК, трафик в Instagram упал с 39 миллионов пользователей в день до 34 миллионов.

На прошлой недели пользователи сообщали о проблемах с подключением к некоторым популярным сервисам VPN. Это произошло из-за блокировок Роскомнадзора, который пытался ограничить доступы к техническим IP-адресам и доменам. Технический директор "Роскомсвободы" Станислав Шакиров считает, что крупные сервисы по обходу блокировок смогут решить эту проблему.

"Те сервисы, с которыми мы общаемся, например, тот же Proton – у них желание обходить блокировки есть. Я думаю, что крупным сервисам вполне целесообразно прибегать к разблокировке в России. Пройдет какое то время – дни, может быть, неделя, – и сервисы снова потихонечку начнут работать. Не все, но большинство", – заявил он.

С 24 февраля Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры блокирует русскоязычные медиа, которые пишут о войне и не соблюдают цензурные требования, введенные российскими властями.