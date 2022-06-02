У российских пользователей возникли проблемы с подключением к VPN

Российские интернет-пользователи не могут подключиться к сервисам для обхода блокировок Proton VPN, Outline VPN, Lantern. Об этом сообщает издание "Медиазона".

В компании ProtonMail предположили, что сервис блокируют российские власти. "Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы", — сообщается на сайте компании. В Proton отметили, что продолжают попытки обойти блокировку.