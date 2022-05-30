В России тестируют блокировку VPN-сервисов

В России начали тестировать блокировку VPN-сервисов, позволяющих, в том числе, получить доступ к ресурсам, заблокированным российскими властями. Об этом сообщает телеграм-канал GlobalCheck, занимающийся изучением блокировок в Рунете.

По данным GlobalCheck, в Западной Сибири и Краснодаре серверы на l2TP и IPsec (протоколы, используемые при VPN-соединениях) 29 мая оказались недоступны. Также IPsec недоступен в Ростове-на-Дону. В ряде регионов страны на некоторых операторах, включая Ростелеком, при работе IPsec не проходит соединение между сервером и клиентом в России. "Это большой удар в том числе по корпоративным сетям - множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода", - говорится в сообщении.

С началом военной агрессии в Украине российские власти заблокировали сайты всех независимых СМИ, а также Facebook и Instagram, признав компанию Meta экстремистской. Более тысячи ресурсов попали под блокировку в связи с тем, что на них была опубликована информация о так называемой "специальной операции" России на территории Украины, подсчитал в апреле проект "Роскомсвобода".

26 мая стало известно, что Роскомнадзор начал привлекать Генпрокуратуру к внеплановым проверкам региональных интернет-операторов на предмет соблюдения законодательства о блокировках.

Роскомнадзор начал массово блокировать VPN-сервисы в России осенью 2021 года. Среди заблокированных — Cloudflare WARP, Nord VPN, RedShield VPN, Opera VPN и еще более десятка сервисов.