Число пострадавших в результате удара по Днепру выросло до 45

Число пострадавших в результате российского удара по Днепру, который произошел в понедельник, выросло до 45, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Владислав Гайваненко.

Ранее стало известно о четырех погибших. В городе объявлен день траура.

В ночь на вторник российские войска продолжили атаки на Днепропетровскую область. По данным Гайваненко, в Синельниковском районе пострадали два человека – 77-летний мужчина и 79-летняя женщина, в Самаровском районе возникли пожары и повреждена инфраструктура.

Атаке беспилотников подвергся также юг Одесской области. По словам главы областной администрации Олега Кипера, целью удара были объекты гражданской и энергетической инфраструктуры: пострадал энергетический объект, административное здание и частные жилые дома.

Возгорание ликвидировали, однако атака привела к перебоям с электричеством. Критическая инфраструктура временно работает на генераторах.

В ДТЭК сообщили, что российские военные ударили поэнергетическому объекту компании. "8000 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 36 300 – временно без света", – говорится в сообщении.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, за ночь Украину атаковали 62 российских дрона, 39 из которых были нейтрализованы.