Число пострадавших в результате взрыва на заводе "Эластик" достигло 135 человек

Разбор завалов порохового цеха завода "Эластик"
Разбор завалов порохового цеха завода "Эластик"

Число пострадавших в результате взрыва на оружейном заводе "Эластик" в Рязанской области, который произошел 15 августа, выросло до 135. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

"Медицинская помощь оказана 135 людям, из них 32 госпитализированы. 17 направлены в федеральные центры города Москвы, из них 14 тяжелых, трое – средней степени тяжести. 15 человек находятся в лечебном учреждении Рязани, из них трое тяжелых, остальные – средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

По последним данным, в результате взрыва погибли 11 человек. 18 августа был объявлен в Рязанской области днем траура.

Утром 15 августа в пороховом цехе завода, производящего боеприпасы и авиационное оружие, произошли пожар и взрыв. Здание цеха полностью разрушено. Предварительной причиной случившегося назвали нарушение техники безопасности.

Встреча Трампа и Путина
Встреча Трампа и Путина

Встреча Трампа и Путина

Взрывы в Сызрани и Курске


