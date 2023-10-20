Число россиян, погибших в Израиле после 7 октября, достигло 20

Число россиян, погибших в Израиле с начала вооружённой атаки радикальной группировки ХАМАС 7 октября, достигло 20. Об этом сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Также семь граждан России числятся пропавшими без вести. В заложниках у ХАМАС, по данным посольства, находятся двое россиян.

"Предполагаем, что их может быть больше по всем категориям, которые озвучил, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны", - сказал Викторов.

Министерство иностранных дел России в пятницу выступило с официальным заявлением, в котором рекомендовало россиянам воздержаться от поездок на Ближний Восток, в особенности в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. Тем, кто уже находится в этих странах, ведомство рекомендует соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также за сообщениями российских заграничных представительств.

При этом МИД сообщил, что для находящихся в этих странах россиян по-прежнему сохраняется возможность вылететь домой регулярными рейсами авиакомпаний. О возможности организации специальных эвакуационных рейсов в заявлении МИД не упоминается.