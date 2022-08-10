Число случаев насилия над детьми в интернете выросло на 60%

За последние полгода специалисты выявили в интернете почти на 60% больше контента с сексуальным насилием над детьми в возрасте от 7 до 10 лет. Дети создают его сами, следуя указаниям насильников. Об этом говорится в отчёте Internet Watch Foundation, о котором рассказывает The Guardian.

Согласно отчёту, в течение полугода специалисты отсмотрели почти 20 000 фото и видео с детьми, совершающих над собой жестокие действия. За тот же период прошлого года их было чуть менее 12 000. Также специалисты обнаружили 56 000 случаев подобного насилия над подростками в возрасте от 11 до 13 лет.

Росту выявленного контента могли способствовать как локдауны из-за коронавируса, когда дети оказались заперты дома и чаще пользовались интернетом, так и совершенствование методов поиска таких материалов, говорит сотрудница IWF.

"Интернет не требует физического присутствия обидчика", – отмечает исполнительный директор IWF Сьюзи Харгривс. По её словам, большинство случаев сексуального насилия над детьми происходит в их собственных спальнях – как считается, в "безопасном месте".

Дети создают изображения и видео с собой с помощью камер компьютеров или смартфонов, после чего контент распространяется по сайтам. Делают они это под влиянием уговоров, угроз или обмана, говорится в отчёте.

По словам Харгривс, "остановить волну криминальных изображений" могут только совместные усилия детей, родителей или опекунов, технологических компаний, полиции, правительств и некоммерческих организаций.