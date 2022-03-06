Число украинских беженцев с начала конфликта составило 1,5 миллиона

За первые 10 дней боевых действий России против Украины число беженцев составило полтора миллиона. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев. По словам Филиппо Гранди это "самый стремительно развивающийся миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны".

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в ряде населённых пунктов, перешедших под контроль так называемой "ЛНР", местных жителей под давлением заставляют оформлять паспорта самопровозглашённых республик для последующего получения российского гражданства. По словам Денисовой, украинские паспорта у них изымают силой. Подтвердить эти данные из других источников не пока не удалось.

Тем временем горсовет Мариуполя сообщил о возобновлении работы гуманитарного коридора и установлении режима тишины до 21:00 по местному времени для эвакуации граждан в сторону Запорожья. Вчера эвакуация не состоялась. Российская и украинская стороны обвинили в этом друг друга.

Россия начала боевые действия на территории Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Москва и Киев ведут переговоры об урегулировании конфликта.

Международная организация "Врачи без границ" назвала гуманитарную ситуацию в Мариуполе катастрофической – в городе нет воды, электричества и отопления.