В России заблокирован сайты "Медиазоны" и других СМИ

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайты "Медиазоны"*, издания Republic*, Vot Tak, "7x7", "Лентачел".

Как сообщает "Медиазона", в письме ведомства не было ссылок на отдельные материалы, там был указан только домен.

По данным правозащитников, Роскомнадзор во всех случаях объяснил решение о блокировке освещением вооружённого конфликта на территории Украины. Ведомство считает, что публикации в СМИ формируют у людей панические настроения и создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка.

"Переводя на понятный язык: нам запрещают называть войну войной и честно рассказывать о ней", — говорится в заявлении "Медиазоны".

Кроме того, перестал открываться сайт пермского издания "Звезда". Его редакция выступала против боевых действий России в соседнем государстве.

Кроме того, Роскомнадзор решил заблокировать приложение Zello из-за "сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил России на территории Украины".

*"Медиазона" и Republic признаны российскими властями СМИ-"иноагентами".

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