Зеленский и Байден обсудили помощь Украине и санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден переговорили по телефону. Они обсудили вопросы безопасности и финансовой поддержки Киеву, а также вероятные санкции в отношении России.

В сообщении Белого дома говорится, что президент США приветствовал решение платёжных систем Visa и Mastercard приостановить обслуживание в России. Байден отметил, что Белый дом усиливает гуманитарную и экономическую помощь Украине и тесно сотрудничает с Конгрессом для получения дополнительного финансирования.

Лидеры также обсудили недавние переговоры между Россией и Украиной. Москва и Киев подтвердили, что новый раун состоится в самые ближайшие дни.

Международный валютный фонд заявил, что рассмотрит на будущей неделе выделение Украине около полутора миллиардов долларов, и предупредил, что война будет иметь серьезные последствия для глобальной экономики.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен записал видео в поддержку Украины и против лжи о войне. "Российские люди должны знать, что делается от их имени", – заявил госсекретарь.

На втором видео в аккаунте госсекретаря показаны акции солидарности с Украиной и протесты против войны.

6 марта антивоенные акции проходят по всей России. Из регионов поступают сообщения о десятках задержанных. У многих активистов прошли обыски.

По данным "ОВД-Инфо", начиная с 24 февраля, на акциях против войны с Украиной в России задержали более восьми тысяч человек.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.

США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Многие корпорации и бренды объявили о приостановке бизнеса в России.