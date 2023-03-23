Число военных кафедр в медвузах России могут увеличить в четыре раза

Министерство здравоохранения России собирается вчетверо увеличить число военных учебных центров (прежде они назывались военными кафедрами) в медицинских вузах – с четырех до 17. В них будут обучать студентов по программам подготовки кадровых офицеров и офицеров запаса. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Ранее на этой неделе депутат Госдумы Яна Лантратова поинтересовалась у министра здравоохранения Михаила Мурашко перспективами появления военных кафедр в медицинских вузах России "в условиях складывающейся военно-политической обстановки". Депутат сослалась на результаты опроса медиков, проведенного командой приложения "Справочник врача", который показал, что более половины гражданских врачей не знают, как оказывать военно-полевую помощь. По данным исследования, 79 процентов врачей в России поддержали возвращение военных кафедр в медвузы с учетом "событий 2022 года".



Сейчас военные учебные центры есть в двух медицинских вузах в Москве, а также по одному в Ростове и во Владивостоке. Там ведется обучение студентов по программам военной подготовки кадровых офицеров (в течение шести лет) и офицеров запаса, начиная со второго курса.

Как сообщили "Коммерсанту" в Минздраве, к открытию новых кафедр для обучения офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям с 2024 года готовы 13 подведомственных министерству вузов.

Раньше в России в гражданских высших учебных заведениях существовали военные кафедры или факультеты, но в 2019 году все они получили название военных учебных центров. До внесения поправок в закон о воинской обязанности и военной службе выпускник, прошедший подготовку на военной кафедре, становился рядовым, сержантом или офицером запаса, ему не нужно было служить в армии. Выпускники учебных центров становились офицерами, которым нужно было отслужить три года.