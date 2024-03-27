Число жертв нападения на "Крокус Сити Холл" возросло до 143

МЧС России опубликовало обновлённый список погибших в результате совершённого в пятницу 22 марта нападения на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл". В нём 143 имени. Ранее сообщалось о 140 погибших.

Пока не сообщается, умерли ли три человека из числа раненых, или же были обнаружены новые тела непосредственно на месте теракта.

Список на сайте МЧС назван предварительным, указано, что он будет "корректироваться по данным судебно-медицинских исследований".

По состоянию на вечер 26 марта сообщалось о 139 погибших. Утром в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ещё один пострадавший умер в больнице.

Нападение на концертный зал произошло вечером 22 марта. В здании находились больше 6000 человек. Группа вооружённых людей открыла огонь по посетителям из автоматического оружия. Здание было подожжено. Люди умирали от пулевых ранений и удушения дымом от пожара.

26 марта сотрудники МЧС завершили разбор завалов на месте сгоревшего центра. Сообщалось, что поиск новых тел уже не ведётся.

Издание "База" со ссылкой на свои источники при этом утверждает, что по предварительным данным, 95 человек числятся пропавшими без вести после теракта. Речь идёт о людях, которые могли быть в "Крокус Сити Холле" и не выходят на связь с родными. "База" подчёркивает, что часть этих людей могут быть живы и просто по каким-то причинам не выходят на связь. Официально о наличии пропавших без вести и их числе не сообщалось.

По числу жертв нападение на "Крокус Сити Холл" - один из крупнейших терактов в истории России, больше жертв было только при нападении на школу в Беслане в 2004 году.

О своей причастности к нападению заявила международная террористическая организация "Исламское государство". Сообщалось о задержании 12 подозреваемых, четверых обвиняют в том, что они непосредственно участвовали в нападении. Президент России Владимир Путин заявил, что считает, что напавших могла поддерживать Украина.

Никаких доказательств этому не приводится. Агентство Bloomberg сообщило, что в окружении российского президента в эту версию не верят. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин пытается переложить на Киев свою ответственность за случившееся. Страны Запада предостерегли Россию от этого.

Больше новостей Радио Свобода: