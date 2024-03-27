Россияне извиняются на видео за "неправильные" посты о теракте

В разных регионах России преследованию подвергаются люди, высказывающиеся о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" и его жертвах, как утверждается, без достаточного сочувствия. На них поступают доносы в правоохранительные органы, заводятся административные и уголовные дела. Некоторые из них после публикуют в социальных сетях видео с извинениями.

В Липецкой области полиция пришла с обыском к местной жительнице, которая в своём аккаунте в соцсетях ранее заявила, что не соболезнует жертвам теракта в "Крокусе", поскольку Москва, по её мнению, живёт своей жизнью и не обращает внимания на обстрелы приграничных областей России и гибель российских солдат. В Украине, по словам женщины, воюет её сын.

Полиция начала проверку по факту призыва к совершению насильственных действий и их оправдания. После прихода сотрудников полиции в аккаунте липчанки появилось новое видео, на котором она извиняется и утверждает, что прошлый ролик записала, будучи сильно пьяной.

Полиция задержала жителя Башкирии, который на стриме в прямом эфире заявил, что "это в Москве траур, а в Башкирии траура нет", назвав Москву "отдельным государством". После задержания МВД Башкирии опубликовало видео с извинениями блогера, который заявил, что позволил себе "катастрофически неправильные и ужасающие высказывания для привлечения к себе внимания", но теперь осознал свою неправоту.

25 марта в петербургском аэропорту Пулково был задержан яхтсмен и декоратор Николай Конашёнок. В соцсетях он отреагировал на новости о теракте словами: "Почему Крокус, а не Кремль? Перепутали?" Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма, суд арестовал его до 25 мая.

Вечером в понедельник полиция опубликовала видео, на котором Конашёнок извиняется за комментарий и уточняет, что осуждает терроризм. Жена Конашёнка, известный арт-менеджер Роксана Шатуновская, в тот же день объявила, что из-за недопустимого высказывания мужа уходит с поста генерального директора крупного городского культурно-развлекательного парка "Новая Голландия", который возглавляла более 12 лет.

Издание "Бумага" сообщает о задержании в Петербурге ещё одного человека, чьё имя не называет. На видео, предоставленном правоохранительными органами, он тоже извиняется за комментарий в соцсетях под новостью о теракте, называя его неудачной шуткой.

Ни в одном из случаев неизвестно, в каких условиях записывались видео с извинениями и оказывалось ли на их героев давление.