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Число жертв торнадо в Кентукки возросло до ста человек

Последствия торнадо в Кентукки, США

Жертвами серии торнадо в американском штате Кентукки стали не менее ста человек. Число погибших продолжает расти по мере продвижения поисково-спасательных работ. Ранее сообщалось о 70 погибших.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. Мощные смерчи, которые, по словам синоптиков, являются нетипичным для зимы явлением, превратили в груду обломков свечную фабрику, а также пожарные и полицейские участки в небольшом городке Мэйфилд.

Причиной торнадо стали ночные грозы, а также высокая для этого сезона температура и влажность.

На помощь населению направлены две сотни военнослужащих Национальной гвардии, сообщает "Голос Америки".

Президент США Джо Байден распорядился направить федеральные ресурсы в наиболее нуждающиеся районы, пострадавшие от торнадо.

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