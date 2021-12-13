Число жертв торнадо в Кентукки возросло до ста человек

Жертвами серии торнадо в американском штате Кентукки стали не менее ста человек. Число погибших продолжает расти по мере продвижения поисково-спасательных работ. Ранее сообщалось о 70 погибших.

Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что нынешняя серия торнадо была самой разрушительной в истории штата. Мощные смерчи, которые, по словам синоптиков, являются нетипичным для зимы явлением, превратили в груду обломков свечную фабрику, а также пожарные и полицейские участки в небольшом городке Мэйфилд.

Причиной торнадо стали ночные грозы, а также высокая для этого сезона температура и влажность.

На помощь населению направлены две сотни военнослужащих Национальной гвардии, сообщает "Голос Америки".

Президент США Джо Байден распорядился направить федеральные ресурсы в наиболее нуждающиеся районы, пострадавшие от торнадо.