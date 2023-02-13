Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 37 тысяч человек

Спустя неделю после землетрясения в Турции и Сирии число погибших превысило 37 тысяч человек. В Турции, по официальным данным, погибли более 30 тысяч, в соседней Сирии известно о гибели примерно 6 тысяч человек. Число жертв растёт, по оценкам ООН, оно может превысить 50 тысяч.

Спасатели продолжают находить живых под завалами, но сообщений об этом всё меньше. В понедельник сообщалось, в частности, о спасении в Турции трёх женщин из одной семьи, а также 4-х летнего ребёнка. Они провели под завалами больше 170 часов.

Профессор мексиканского университета, изучавший смерти в разрушенных при землетрясении зданиях, Эдуардо Рейносо рассказал, что шансы на выживание под обломками "резко падают через пять дней и близки к нулю через девять дней, хотя были и исключения".

Ситуацию усугубляют низкие температуры и неправильная конструкция зданий, из-за которой дома развалились на мелкие куски, почти не оставив пространства для выживания. В Турции в качестве вероятных ответственных за строительство таких зданий под следствием находится как минимум 131 человек.

По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже шестую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, более миллиона лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 26 миллионов человек.

Статистики по погибшим и пострадавшим животным нет. Зоозащитные организации направили свои команды в пострадавшие районы на помощь приютам и животным, оставшимся без дома. Выжившие животные, многие из которых ранены и находятся в состоянии шока, оказались на улице без доступа к воде и пище.

Секретарь ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе посещения Алеппо в Сирии сказал, что этап спасения "подходит к концу" – теперь необходимо срочно обеспечить людей жильём, питанием, школьным образованием и психосоциальной помощью.

На север Сирии, где остаётся последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, первая колонна с гуманитарной помощью добралась только на четвёртые сутки после землетрясения. Сейчас для гуманитарных грузов ООН открыт только один пропускной пункт на границе Турции и Сирии. В ООН надеются открыть ещё два.

Министерство здравоохранения Турции сообщило, что в пострадавшие районы отправлены вакцины от бешенства и столбняка, там начали работать передвижные аптеки. Жители и гуманитарные работники из нескольких турецких городов сообщают о случаях мародёрства.