Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тысяч

Турция, 16 февраля 2023 года

Более 45 тысяч человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в начале февраля.

Как пишет Reuters, в Турции погибли 39 672 человека, в Сирии – более 5800 человек. Власти стран не сообщали, сколько людей числятся пропавшими без вести.

В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. В стране ведется следствие по делу об обрушении зданий – вынесены постановления о задержании более 100 подозреваемых.

  • В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома. В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
  • Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG