Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 45 тысяч

Более 45 тысяч человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в начале февраля.

Как пишет Reuters, в Турции погибли 39 672 человека, в Сирии – более 5800 человек. Власти стран не сообщали, сколько людей числятся пропавшими без вести.

В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. В стране ведется следствие по делу об обрушении зданий – вынесены постановления о задержании более 100 подозреваемых.