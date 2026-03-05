Чистое совпадение. Владимир Абаринов – о паутине Эпштейна

В 1973 году Дональд Бэрр, директор привилегированной нью-йоркской школы Долтон, опубликовал научно-фантастический роман "Космические связи". В нем изображена межгалактическая империя, которой правят аристократы. На одной из планет скука и безнаказанность довели властителей до сексуального порабощения малолетних. Это, конечно, чистое совпадение, но в 1974 Бэрр взял на работу учителем математики недоучившегося студента Джеффри Эпштейна.

Бывшие ученики школы вспоминают, что молодого учителя постоянно окружали девочки, причем часто во внеурочное время. "Было легкое ощущение гадливости», — говорила одна из учениц. Другой выпускник Долтона не видел в его поведении ничего особенного: "Он не трогал девушек и вообще ничего с ними не делал — все они тусовались с ним, потому что он был красавцем в своих голимых полиэстеровых штанах".

Среди тусующихся с Эпштейном девочек чисто случайно оказалась дочка одного из воротил инвестиционного банка Bear Sterns, и папа пристроил туда обаятельного учителя – с этого и началась его головокружительная карьера "решалы".

И уж тем более совпадение, что сын директора школы Билл Бэрр стал адвокатом Эпштейна, когда его преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних расследовала прокуратура Флориды, а потом Билл работал министром юстиции в первом кабинете Трампа и в 2019 отказался взять самоотвод по второму делу Эпштейна, отрицая конфликт интересов.

Мы не знаем, читал ли Джеффри книгу Дональда Бэрра. Зато другую похожую точно читал и даже рекомендовал ее своей подруге, которая спросила, почему он всегда окружен толпой юных девушек. "Прочти, - сказал он. – Она повлияла на мое решение разбогатеть".

В файлах можно найти чуть ли не любое имя из мира политики, бизнеса и шоу-бизнеса

Это был опять-таки научно-фантастический роман под названием "Человек из ОРГИИ". Книга вышла еще в 1965 году. Впоследствии ее автор Тед Марк сочинил еще 14 книг с тем же героем. Роман даже был экранизирован, но лавров создателям не принес. Это слабое подражание Бондиане. В заголовке скрыт каламбур: O. R. G. Y. расшифровывается как "Организация рационального воспитания молодежи". Как пишет Леланд Налли, первым узнавший о своеобразных литературных вкусах Эпштейна и потрудившийся прочесть книгу, "роман этот —невыносимое шоу ужасов. Он жесток и гротескно порнографичен, содержит сцены детских борделей и графические подробности ритуального изнасилования детей и младенцев и их подготовки к сексуальному рабству". Главный герой "с изумлением наблюдает за этим сексуальным беспределом и принимает в нем участие, используя при этом свою маскировку "исследователя секса", чтобы шпионить за сирийскими шейхами, красть советские коды запуска ракет и в конечном итоге способствовать падению Никиты Хрущева".

Интересно даже не то, что человек с такими вкусами идеально вписался в мировой истеблишмент, а то, что он, по его собственным словам, стал богат, чтобы заниматься этим. "Если мы привлечем к ответственности всех, кто есть в файлах Эпштейна, вся система рухнет!" Эту фразу блогеры приписывают нынешнему министру юстиции США Пэм Бонди. Она этого не говорила, по крайней мере публично. Но именно такое ощущение возникает при знакомстве с этими файлами. Главное в файлах Эпштейна – это его невероятная глобальная network. В файлах можно найти чуть ли не любое имя из мира политики, бизнеса и шоу-бизнеса включая классическую музыку. Он знал всех, и все знали его. Он бесконечно тасовал эту колоду, сводил людей в самых немыслимых комбинациях, вряд ли по заранее обдуманному сценарию, а просто потому, что люди оказались в одно время в одном месте – авось что-нибудь да выйдет.

Возможно, Джеффри Эпштейн читал не только ту макулатуру, о которой рассказано выше, но и роман Нормана Мейлера "Американская мечта". Один из его персонажей, добравшийся до вершин истеблишмента, выражается так: "Как только поймешь, где находишься, не остается ничего другого, как развешивать паутину. А я, пусть это и моя худшая сторона, паук". Еще во время своего восхождения к вершинам он совершает инцест с собственной дочерью, называя это "вратами к самым темным источникам власти".

Мы дожили по момента, когда миром правят безумцы. Расследователи и конспирологи сломали голову, пытаясь объяснить, каким чудом Эпштейн занял свое положение. Но Леланд Налли, написавший на основе множества интервью лучшую статью о феномене Эпштейна, уверен, что никакой загадки тут нет: "Назвать Эпштейна аферистом — значит предположить, что он обошел некий подлинный меритократический мировой порядок, где "настоящие" профи добросовестно поднимаются по "настоящим" ступеням в олигархию, движимые лишь своими врожденнными талантами. Правда заключается в том, что мир элиты, куда вскарабкался Эпштейн, населен полчищами отвратительных, скучных, бездарных людей, живущих своей бестолковой идиотской жизнью, случайно овладевших несообразно большой долей мирового богатства. Несмотря на всю таинственность, окружающую состояние Эпштейна, его существование едва ли более загадочно, чем богатство любого из его собратьев-миллиардеров... Это и есть вся суть".





Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции