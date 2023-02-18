Член батальона "Ахмат" угрожал "Соте" из-за видео, где он убивает собаку

После публикации видео, на котором мужчина убивает собаку, изданию "Сота" стали поступать угрозы от человека, признавшегося, что на видео он.

В телеграме ник собеседника – Ахи, сам он не представился. По словам источника "Соты", его зовут Ахмед – он боец чеченского батальона "Ахмат", более полугода живёт в оккупированном Россией Стаханове Луганской области, там же убивает собак. "Сота" опубликовала скриншоты переписки, фото Ахмеда и фотографию с трупами собак, присланную, как утверждается, Ахмедом.

Сначала Ахи "настойчиво попросил" удалить публикацию с видео, потому что его "тут е**т (достают – РС) с вечера" и он так просит. После того как "Сота" не согласилась удалить пост, Ахи с оскорблениями пригрозил убить собеседницу, "переработать и скинуть в яму как собаку". Фото ямы с трупами более десяти собак он тоже прислал, утверждает "Сота".

Также Ахи сообщил, что знаком с племянником главы Чечни Рамзана Кадырова – и тот найдёт редакцию "Соты", а собеседница будет "будет делать видео, где стоит на коленях и целует портрет" Кадырова. Кроме того, Ахи пригрозил найти и "вые**ть" (жёстко наказать – РС) тех "баб", которые прислали "Соте" видео с убийством собаки.

Последними сообщениями на скриншотах "Соты" стали извинения Ахмеда и его слова о том, что они переезжают из-за того, что их дома "запалили".

Видео "Сота" опубликовала накануне. Источник издания из Стаханова рассказал, что полгода назад в городе стали пропадать собаки, в том числе домашние – их находили мёртвыми на окраинах Стаханова. Тогда горожанка установила камеру, на которую и попало одно из преступлений. Запись передали "Соте".

По словам источника "Соты", кроме Ахмеда, который "послал их куда подальше", им удалось поговорить с другими членами батальона "Ахмат" – Джабраилом, Али, Андреем и Апти. Причастны ли они к убийствам животных тоже, неизвестно.