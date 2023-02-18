Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Член батальона "Ахмат" угрожал "Соте" из-за видео, где он убивает собаку

Украинский военный и собаки

После публикации видео, на котором мужчина убивает собаку, изданию "Сота" стали поступать угрозы от человека, признавшегося, что на видео он.

В телеграме ник собеседника – Ахи, сам он не представился. По словам источника "Соты", его зовут Ахмед – он боец чеченского батальона "Ахмат", более полугода живёт в оккупированном Россией Стаханове Луганской области, там же убивает собак. "Сота" опубликовала скриншоты переписки, фото Ахмеда и фотографию с трупами собак, присланную, как утверждается, Ахмедом.

Сначала Ахи "настойчиво попросил" удалить публикацию с видео, потому что его "тут е**т (достают – РС) с вечера" и он так просит. После того как "Сота" не согласилась удалить пост, Ахи с оскорблениями пригрозил убить собеседницу, "переработать и скинуть в яму как собаку". Фото ямы с трупами более десяти собак он тоже прислал, утверждает "Сота".

Также Ахи сообщил, что знаком с племянником главы Чечни Рамзана Кадырова – и тот найдёт редакцию "Соты", а собеседница будет "будет делать видео, где стоит на коленях и целует портрет" Кадырова. Кроме того, Ахи пригрозил найти и "вые**ть" (жёстко наказать – РС) тех "баб", которые прислали "Соте" видео с убийством собаки.

Последними сообщениями на скриншотах "Соты" стали извинения Ахмеда и его слова о том, что они переезжают из-за того, что их дома "запалили".

Видео "Сота" опубликовала накануне. Источник издания из Стаханова рассказал, что полгода назад в городе стали пропадать собаки, в том числе домашние – их находили мёртвыми на окраинах Стаханова. Тогда горожанка установила камеру, на которую и попало одно из преступлений. Запись передали "Соте".

По словам источника "Соты", кроме Ахмеда, который "послал их куда подальше", им удалось поговорить с другими членами батальона "Ахмат" – Джабраилом, Али, Андреем и Апти. Причастны ли они к убийствам животных тоже, неизвестно.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG