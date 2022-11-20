В Брянске подожгли приют для животных, погибли 52 кошки и собаки

В посёлке Верный Путь на окраине Брянска сгорел приют для бездомных животных. Погибли 50 кошек, взрослая собака и щенок. Сотрудники МЧС и полиции заключили, что возгорание не было случайным, основная версия причины пожара – намеренный поджог.

Частный приют "Дом бродяги" принадлежал 56-летнему Геннадию Пальчиковскому, полицейскому в отставке. Он располагался на даче Пальчиковского и приусадебном участке. Как сообщает "Коммерсант", возгорание произошло вечером в субботу, 19 ноября. Большинство собак жили на участке в вольерах, их удалось спасти, кроме одной собаки и щенка. Погибли жившие в доме 50 кошек: они задохнулись от дыма.

Одна из волонтёров, помогавшая "Дому бродяги", рассказала изданию "Вот так", что соседи неоднократно угрожали Пальчиковскому и его приюту: им мешал шум. По её словам, хозяину приюта ранее поступали звонки с угрозами, ему подпирали калитку дома, чтобы он не смог выйти. "Мешали собаки, а убили кошек", – недоумевает зоозащитница.

Приют "Дом бродяги" не имел официального статуса. Волонтёры приносили туда брошенных животных с улицы, лечили их, ухаживали и искали им новых хозяев. Многие животные до попадания в приют претерпели жестокость со стороны людей.

На странице "Дома бродяги" во "ВКонтакте" Пальчиковский и его соратники сообщили, что акт поджога зафиксирован спасательными службами, зоозащитники написали заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по факту поджога дома и гибели животных.