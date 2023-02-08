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В Астрахани возбудили дело после проверки приюта с мёртвыми собаками

Мёртвая собака из "Экоприюта"

В Астрахани возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве после проверки "Экоприюта", откуда в ноябре вывезли 60 мёртвых собак без лап, носов и глаз.

Как установило следствие, в 2022 году администрация Астрахани заключила 12 контрактов с "Экоприютом" на 28 миллионов рублей. На выделенные средства приют должен был в частности ловить собак, стерилизовать их, вакцинировать и возвращать в среду обитания.

По данным следствия, деньги были похищены. Уточняется, что "неустановленные лица" из числа руководства "Экоприюта" и местных чиновников подписали акты об исполнении услуг, зная, что обязательства по контрактам не выполнены.

Также отмечается, что прокуратура выявила нарушения в приюте ещё в августе 2022 года и потребовала от его руководства их устранить.

В декабре зоозащитники обнаружили на скотомогильнике под Астраханью 60 трупов собак с выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами. Предположив, что мёртвых псов вывез местный "Экоприют", активисты поехали туда – и тоже нашли там трупы и истощённых собак. Тогда зоозащитники заявляли, что намерены добиться закрытия "Экоприюта".

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