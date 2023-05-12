Член-корреспондент РАН арестован по статье о финансировании экстремизма

Суд в Переславле-Залесском отправил под домашний арест члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Сергея Абрамова. 66-летний учёный обвинён в финансировании экстремистской организации, передаёт "Московский комсомолец".

Абрамов почти 19 лет возглавлял Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук и был научным руководителем от России программ по разработке суперкомпьютеров по совместному проекту Москвы и Минска. Он был координатором Национальной суперкомпьютерной технологической платформы, а в СССР курировал разработку спецпроцессоров по международной программе ЕС ЭВМ.

Несколько из разработанных под его руководтством систем входили в список 500 мощнейших суперкомпьютеров мира. В 2015 году он стал лауреатом премии Лебедева РАН за выдающиеся работы в области разработок вычислительных систем.

В финансировании какой именно организации обвиняют Абрамова — неизвестно, однако его имя появлялось в одном из публиковавшихся в сети списке сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Эта организация была признана российскими судами экстремистской и запрещена в 2021 году.

По вменённой статье учёному грозит до 8 лет тюрьмы.