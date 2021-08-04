Суд признал законным запрет ФБК и штабов Навального

1-й апелляционный суд в Москве в среду подтвердил решение суда низшей инстанции о признании экстремистскими основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. Деятельность этих организаций на территории России запрещена. Решение может быть обжаловано, но уже вступило в законную силу, передаёт корреспонден Радио Свобода.

Как сообщили адвокаты и журналисты, у них изъяли на входе в суд мобильные телефоны, чтобы сделать невозможной трансляцию заседания. В результате оно прошло по сути в закрытом режиме.

ФБК и штабы Навального были признаны экстремистскими в июне. Прямым последствием этого решения стал отказ в регистрации кандидатами на выборах для ряда соратников Навального и даже тех людей, которые не принимали участие в работе структур оппозиционера, а лишь участвовали в митингах в его поддержку. Соответствующий закон был одобрен также в июне.

За участие в деятельности экстремистских организаций в России грозит лишение свободы. Ряд соратников Навального в последнее время покинули страну. Сам Навальный находится в колонии, отбывая срок по делу, с последним решением не связанному.

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