Член Совета Федерации предложила призывать в армию людей со сколиозом

Член Совета Федерации от аннексированного Россией Крыма Ольга Ковитиди предложила призывать в армию людей со сколиозом и плоскостопием. По её мнению, некоторые заболевания "вполне можно признать не препятствующими призыву". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Сейчас России необходима не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей." - заявила Ковитиди.

Ранее Министерство обороны России объяснило, как будет проходить объявленная в России частичная мобилизация. В частности, ведомство уточнило, что на военную службу не будут призываться люди признанные временно негодными по состоянию здоровья, работники предприятий, имеющие бронь, граждане, которые постоянно ухаживают за членом семьи либо за инвалидами первой группы, граждане имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет и те, чьи матери кроме них имеют четырёх и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

Минобороны также пояснило, что какой-либо очередности призыва нет, приоритет будут отдавать тем, у кого есть подходящие военные специальности.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране. Принятое решение он объяснил необходимостью "защиты нашей Родины и её целостности", а также необходимостью вести военные действия с Украиной на линии соприкосновения протяженностью более одной тысячи километров.

Призыву, как утверждается, будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Это, по его словам, один процент от мобилизационного потенциала. Также министр заявил, что о мобилизации на войну студентов и срочников речи не идёт.