Члены "Совета отцов" порвали книги о гомосексуальной любви

Провластный "Совет отцов" выкупил оставшийся в Хабаровске тираж книги о любви двух подростков "Лето в пионерском галстуке" и её продолжения "О чём молчит ласточка". Активисты показательно их уничтожили. Видео гомофобного перфоманса опубликовали в соцсетях.

Как сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости", все книжные Хабаровска убрали эти произведения из открытой продажи, кроме одного магазина. Тогда оставшиеся в нём тома выкупили члены местного "Совета отцов". На видео активисты рвут книги и отправляют их на переработку под патриотичный рэп.

"Мы не Запад, мы отдельная цивилизация, великая цивилизация с тысячелетней историей. У нас свои ценности, основанные на православии. Мы Третий Рим, нам это всё не нужно", – говорит мужчина в меховой шапке, уничтожая книгу.