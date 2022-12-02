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Члены "Совета отцов" порвали книги о гомосексуальной любви

Санкт-Петербург, 2013 год

Провластный "Совет отцов" выкупил оставшийся в Хабаровске тираж книги о любви двух подростков "Лето в пионерском галстуке" и её продолжения "О чём молчит ласточка". Активисты показательно их уничтожили. Видео гомофобного перфоманса опубликовали в соцсетях.

Как сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости", все книжные Хабаровска убрали эти произведения из открытой продажи, кроме одного магазина. Тогда оставшиеся в нём тома выкупили члены местного "Совета отцов". На видео активисты рвут книги и отправляют их на переработку под патриотичный рэп.

"Мы не Запад, мы отдельная цивилизация, великая цивилизация с тысячелетней историей. У нас свои ценности, основанные на православии. Мы Третий Рим, нам это всё не нужно", – говорит мужчина в меховой шапке, уничтожая книгу.

  • В среду, 30 ноября, Совет Федерации вслед за Госдумой единогласно одобрил законопроект об "ЛГБТ-пропаганде". Теперь документ должен подписать президент, после чего он будет опубликован и вступит в силу.
  • Согласно законопроекту, за распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности грозит штраф до пяти миллионов рублей. Подобный закон уже действует с 2013 года для несовершеннолетней аудитории. Новый законопроект касается потребителей всех возрастов.
  • В окончательном варианте документа нет чёткого определения, что именно считается "пропагандой ЛГБТ". С запретами и ограничениями столкнутся в книжной отрасли, кино и медиа.
  • Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.

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