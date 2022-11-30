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Телеканал "Дождь" сменил логотип в знак поддержки российских ЛГБТ+

Телеканал "Дождь" изменил свой логотип в знак протеста против закона о "пропаганде ЛГБТ", принятого Госдумой в третьем чтении 24 ноября. Если раньше логотип канала представлял собой три розовые полосы, то теперь они перекрашены в цвета радуги. ЛГБТ+ - сообщество по всему миру использует радужный флаг как свой символ, олицетворяющий многообразие человеческого поведения, включая романтические предпочтения.

В заявлении канала сказано, что он сохранит радужный логотип в течение недели, "чтобы сделать видимой ту часть общества, которая сильнее всего пострадает от принятого правительством репрессивного закона".

Законопроект о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных отношений был внесён в Думу осенью и был принят в первом чтении 27 октября, а в ноябре - в остальных двух. Он должен пресекать распространение информации о гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности. Подобный закон уже действует с 2013 года, но касался только несовершеннолетней аудитории; новый законопроект направлен на аудиторию всех возрастов. Юристы и правозащитники опасаются, что закон в том виде, в каком он написан, будет криминализировать любые публичные упоминания ЛГБТ как явления.

Правозащитники и активисты, работающие с группами ЛГБТ+, считают, что новый закон сделает невозможной работу помогающих организаций, усилит не только репрессии, но и градус бытовой ненависти к людям ЛГБТ+, пагубно повлияет на психику подростков ЛГБТ+. Они неоднократно заявляли, что закон будет нарушать права общества в целом.

В среду закон был одобрен Советом федерации. Он вступит в силу после подписания его президентом и публикации. Однако в России его "начинают исполнять" заранее. Так, издательский сервис Ridero, который позволяет самостоятельно издавать и распространять книги, уже попросил авторов проверить своё творчество на предмет нарушения закона. Письмо от Ridero в социальных сетях опубликовали бывший гендиректор национальной литературной премии "Большая книга" Георгий Урушадзе и журналист Олег Кашин.

В конце ноября в Дагестане завели административное дело о "пропаганде ЛГБТ" против организаторов показа мод, где мужчины-модели выходили на подиум с макияжем. Несовершеннолетних на показе не было.

  • Независимый информационный телеканал "Дождь" был создан в 2010 году. Из-за распространения информации, не совпадающей с официальной политикой российских властей, канал неоднократно подвергался давлению с их стороны. В августе 2021 года Минюст внёс "Дождь" в реестр СМИ - иностранных агентов.
  • После начала военного вторжения России в Украину, 1 марта 2022 года, Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к вещанию канала. Часть руководства и сотрудников "Дождя" эмигрировали из России. В июле 2022 года канал возобновил своё вещание, получив лицензию в Латвии, куда перебазировалась основная часть его редакции.

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